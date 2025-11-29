В Украине обновят секретный план ее обороны

Президент заявил, что пора менять базовые документы по обороне страны

Денис Шмыгаль и Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В Украине обновят основные документы по защите государства, в частности, ее план обороны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада министра обороны Дениса Шмыгаля.

"Уже пора менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны нашего государства. Ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами", – заявил глава государства.

Зеленский анонсировал, что Шмыгаль подготовит детальные предложения для таких изменений и представит их на утверждение правительства.

План обороны является секретным документом и реализуется в случае войны соответствующим решением Совета национальной безопасности и обороны. Нынешний план действует с 23:00 24 февраля 2022 года, дня полномасштабного вторжения РФ.

СПРАВКА. "План обороны Украины – составная часть оборонного планирования, содержащая совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных, других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта", – "План обороны Украины – составная часть оборонного планирования, содержащая совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных, других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта", – говорится в законе об обороне Украины.

Среди прочего, президент сообщил, что 28 ноября правительство и Минобороны профинансировали очередной ежемесячный транш субвенции для боевых бригад на 4,3 млрд грн.

Также, рассказал Зеленский, было дополнительно направлено 8 млрд грн на финансирование Линии дронов.