В Украине обновят секретный план ее обороны
В Украине обновят основные документы по защите государства, в частности, ее план обороны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада министра обороны Дениса Шмыгаля.
"Уже пора менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны нашего государства. Ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами", – заявил глава государства.
Зеленский анонсировал, что Шмыгаль подготовит детальные предложения для таких изменений и представит их на утверждение правительства.
План обороны является секретным документом и реализуется в случае войны соответствующим решением Совета национальной безопасности и обороны. Нынешний план действует с 23:00 24 февраля 2022 года, дня полномасштабного вторжения РФ.
Среди прочего, президент сообщил, что 28 ноября правительство и Минобороны профинансировали очередной ежемесячный транш субвенции для боевых бригад на 4,3 млрд грн.
Также, рассказал Зеленский, было дополнительно направлено 8 млрд грн на финансирование Линии дронов.
- Глава государства сообщил, что украинская делегация направляется в США для обсуждения плана по урегулированию войны, встреча состоится 30 ноября.
Комментарии (0)