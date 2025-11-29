Зеленский анонсировал переговоры Украины и США 30 ноября
Украинская делегация направляется в Соединенные Штаты для обсуждения плана по урегулированию войны, встреча состоится в воскресенье, 30 ноября. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Глава государства подтвердил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой на пути в Штаты.
"Сегодня был доклад Рустема, и задача четкая – оперативно и содержательно готовить определение шагов для окончания войны. Украина продолжает максимально конструктивно работать с Америкой, и мы рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны в Соединенных Штатах", — отметил Зеленский.
Он добавил, что ожидает доклад украинской делегации по итогам работы, которая состоится в это воскресенье.
Умеров отметил, что делегация Украины направляется в Штаты для продолжения работы над согласованием дальнейших шагов, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира.
Он рассказал, что утром доложил Зеленскому о состоянии подготовки, ключевых позициях и ожидаемых результатах следующего этапа переговоров.
"В США продолжим согласование всех наработок, которые были сформированы во время встреч в Женеве. Украина продолжает системную и конструктивную дипломатическую работу ради достойного мира", — резюмировал он.
- Накануне Bloomberg писало, что украинские чиновники встретятся во Флориде с Уиткоффом и Кушнером.
- 29 ноября стало известно, что Зеленский обновил состав делегации для участия в переговорах. Ранее ее возглавлял Ермак, но 28 ноября президент уволил его с должности главы ОП.
