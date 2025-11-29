Зеленский анонсировал переговоры Украины и США 30 ноября

Украинская делегация уже направляется в Штаты для обсуждения "мирного плана"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украинская делегация направляется в Соединенные Штаты для обсуждения плана по урегулированию войны, встреча состоится в воскресенье, 30 ноября. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства подтвердил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой на пути в Штаты.

"Сегодня был доклад Рустема, и задача четкая – оперативно и содержательно готовить определение шагов для окончания войны. Украина продолжает максимально конструктивно работать с Америкой, и мы рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны в Соединенных Штатах", — отметил Зеленский.

Он добавил, что ожидает доклад украинской делегации по итогам работы, которая состоится в это воскресенье.

Умеров отметил, что делегация Украины направляется в Штаты для продолжения работы над согласованием дальнейших шагов, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира.

Он рассказал, что утром доложил Зеленскому о состоянии подготовки, ключевых позициях и ожидаемых результатах следующего этапа переговоров.

"В США продолжим согласование всех наработок, которые были сформированы во время встреч в Женеве. Украина продолжает системную и конструктивную дипломатическую работу ради достойного мира", — резюмировал он.