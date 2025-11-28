Зеленский уволил Ермака

Президент отметил, что позиция Ермака всегда была патриотической, но он хочет избежать слухов и спекуляций

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал заявление об отставке после обысков 28 ноября. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Он анонсировал перезагрузку ОП.

"Руководитель Офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была представлена именно так, как должно быть. Это была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций", – сказал президент.

29 ноября Зеленский проведет консультации с теми, кто может возглавить ОП.

Собеседник LIGA.net в Офисе подтвердил, что президент уже подписал указ об увольнении Ермака. Однако по состоянию на 17:30 документ не был официально опубликован.

ДОПОЛНЕНО в 17:40. Указ об увольнении №868/2025 появился на сайте Офиса президента.