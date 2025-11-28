Зеленский уволил Ермака

Зеленский уволил Ермакадополнено
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал заявление об отставке после обысков 28 ноября. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Он анонсировал перезагрузку ОП.
"Руководитель Офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была представлена именно так, как должно быть. Это была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций", – сказал президент.
29 ноября Зеленский проведет консультации с теми, кто может возглавить ОП.
Собеседник LIGA.net в Офисе подтвердил, что президент уже подписал указ об увольнении Ермака. Однако по состоянию на 17:30 документ не был официально опубликован.
ДОПОЛНЕНО в 17:40. Указ об увольнении №868/2025 появился на сайте Офиса президента.
- Утром 28 ноября НАБУ и САП провели обыски у Ермака: как в правительственном квартале, так и у него дома. Сам руководитель ОП заявил о "полном содействии" следствию.
- В Евросоюзе отреагировали на обыски и отметили, что они демонстрируют, что антикоррупционные органы в Украине выполняют свою работу.
- Некоторые нардепы из Слуги народа ранее заявляли о необходимости отставки Ермака на фоне расследования НАБУ и САП о причастности экс-бизнес-партнера Зеленского Миндича к коррупции в энергетической сфере.
