Вениславский заявил, что "достаточно много" депутатов хочет отставки Ермака

Федор Вениславский (Фото: ОП)

Народный депутат от Слуги народа Федор Вениславский считает, что глава Офиса президента Андрей Ермак должен уйти в отставку на фоне коррупционного скандала в энергетике. Такое мнение он высказал в эфире Радио Свобода.

"Я считаю, что действительно, отставка господина Ермака в таком случае точно сбила бы этот определенный ажиотаж вокруг правительства, потому что не секрет, что правительство формировалось в основном после того, как были одобрены определенные кандидатуры в Офисе президента", — сказал Вениславский.

Нардеп уточнил, что не знает, идет ли речь о решении президента, или каком-то совместном решении в контексте назначений. По его словам, среди "слуг" сегодня было много разговоров о том, что Ермака должен покинуть должность.

Вениславский также подтвердил, что он среди тех депутатов, которые считают, что действующий глава ОП должен уйти в отставку. На вопрос, много ли таких депутатов, он ответил, что "достаточно много".

Вениславский отметил, что триггером стала информация, что на так называемых "пленках Миндича" фигурирует личность с прозвищем Али-Баба и им может оказаться Ермак. Судя по записям, этот человек раздавал указания правоохранительным органам по атакам на Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

19 июня газета Politico писала, что Ермак якобы вызывает раздражение у представителей администрации Трампа.

В июле FT со ссылкой на десятки собеседников сообщала, что глава ОП имеет такое же влияние, как глава государства, а возможно, и большее.