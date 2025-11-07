Ермак заявил о задержании "мошенника", который выдавал себя за его двоюродного брата
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что полиция задержала "группу мошенников", которые пытались завладеть $100 000, прикрываясь его именем. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
"Только что узнал от полиции, что они поймали "на горячем" группу мошенников. Возглавлял ее некий Ермак Д.С., который назывался моим двоюродным братом. Конечно, это мошенническая выдумка. Используя такую легенду, он пытался выманить $100 000 за то, чтобы якобы устроить кого-то на высокую должность в Офисе президента. Уверен, что преступники получат справедливое наказание", – говорится в заявлении руководителя ОП.
В 2020 году в Украине был громкий скандал с похожими обстоятельствами из-за настоящего брата Ермака Дениса.
Нардеп Гео Лерос (тогда он был в Слуге народа) выложил видео, на которых брат Ермака проводил переговоры о трудоустройстве на должности в органах власти.
В ответ глава ОП Андрей Ермак обратился в СБУ и ГБР, чтобы установить происхождение видео и обвинил депутата в мести за срыв кадрового назначения, а Денис Ермак назвал видео "нарезкой с вырванным контекстом".
Президент Владимир Зеленский тогда стал на сторону руководителя своего офиса, сказав, что Лерос аферист, а Денис Ермак – просто болтун.
- В июне 2025 года глава СБУ Василий Малюк рассказал, что брат Ермака служит в Главном управлении разведки снайпером и что на него якобы даже пытались совершить покушение.
