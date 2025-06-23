Россияне готовили покушение на брата Ермака. Глава СБУ раскрыл детали

Василий Малюк (Фото: Служба безопасности Украины)

Служба безопасности Украины предотвратила покушение на бойца Главного управления разведки Дениса Ермака, который является братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава СБУ Василий Малюк, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, Ермак сейчас служит снайпером в Иностранном легионе ГУР. Кроме того, он работает на дронах, находясь на линии боевого соприкосновения.

"Вариант ликвидации был следующий: он находится на линии боевого соприкосновения (в то время в Запорожье), как только возвращается из боевого распоряжения - работать по нему взрывным устройством. Исполнитель - харьковчанин, наглый, молодой, грамотный инженер, то есть тот, кто профессионально может изготовить взрывное устройство", — пояснил глава СБУ.

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