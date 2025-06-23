Россияне готовили покушение на брата Ермака. Глава СБУ раскрыл детали
Служба безопасности Украины предотвратила покушение на бойца Главного управления разведки Дениса Ермака, который является братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава СБУ Василий Малюк, передает корреспондент LIGA.net.
По его словам, Ермак сейчас служит снайпером в Иностранном легионе ГУР. Кроме того, он работает на дронах, находясь на линии боевого соприкосновения.
"Вариант ликвидации был следующий: он находится на линии боевого соприкосновения (в то время в Запорожье), как только возвращается из боевого распоряжения - работать по нему взрывным устройством. Исполнитель - харьковчанин, наглый, молодой, грамотный инженер, то есть тот, кто профессионально может изготовить взрывное устройство", — пояснил глава СБУ.
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