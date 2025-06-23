Малюк: В прошлом году Зеленского пытались убить в Киеве и Жешуве

Покушение на президента готовили российские агенты в Украине и Польше

Василий Малюк (Фото: СБУ)

В 2024 году Служба безопасности Украины предотвратила покушения на президента Владимира Зеленского, которые должны были состояться в Киеве на территории Офиса президента и в Польше в аэропорту Жешува. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк во время встречи с журналистами, передает корреспондентка LIGA.net.

Покушение на президента в Киеве готовили два полковника Управления государственной охраны (УГО), работавшие на 5-ю службу (служба оперативной информации и международных связей. – Ред.) Федеральной службы безопасности России.

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"Они подыскивали людей и должны были реализовать покушение при переходе Зеленского на территории Офиса президента", – заявил Малюк.

Фигуранты дела были задержаны. Кроме президента, они готовили покушение на Малюка и главу Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова.

"С нашей стороны это была очень сложная работа. Мы занимались ею почти два года, по сути с начала войны. Совершили мощное агентурно-техническое проникновение в эту группу", – рассказал Малюк.

По словам главы СБУ, после провала российских агентов в Украине диктатор Владимир Путин снял с поста руководителя 5-й службы ФСБ Сергея Беседу, оставив его в системе советником.

Покушение в Польше, по словам Малюка, готовил местный военный пенсионер, которого завербовали десятки лет назад.

"Он свято верил в советскую идею и вынашивал намерение сквозь годы. Поэтому его – эту "консерву" – активировали", – рассказал Малюк.

Задачей агента было физическое устранение Зеленского в аэропорту Жешува. Рассматривалось несколько вариантов реализации покушения: с использованием FPV-дрона или снайперского комплекса.

Пенсионер был задержан с помощью Агентства собственной безопасности Польши.

"Профессионально сработали польские коллеги, это была наша с ними совместная работа", – сказал Малюк.