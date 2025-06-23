Малюк: Минулого року Зеленського намагалися вбити у Києві та Жешуві

Замахи на президента готували російські агенти в Україні та Польщі

Василь Малюк (Фото: СБУ)

У 2024 році Служба безпеки України запобігла замахам на президента Володимира Зеленського, які мали відбутися у Києві на території Офісу президента та у Польщі в аеропорту Жешува. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк під час зустрічі з журналістами, передає кореспондентка LIGA.net.

Замах на президента у Києві готували два полковники Управління державної охорони (УДО), які працювали на 5-ту службу (служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків. – Ред.) Федеральної служби безпеки Росії.

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"Вони підшукували людей і мали реалізувати замах під час переходу Зеленського на території Офісу президента", – заявив Малюк.

Фігуранти справи були затримані. Окрім президента, вони готували замах на Малюка та очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова.

"З нашого боку це була дуже складна робота. Ми займались нею майже два роки, по суті з початку війни. Здійснили потужне агентурно-технічне проникнення в цю групу", – розповів Малюк.

За словами очільника СБУ, після провалу російських агентів в Україні диктатор Володимир Путін зняв з посади керівника 5-ї служби ФСБ Сергія Бесіду, залишивши його в системі радником.

Замах у Польщі, за словами Малюка, готував місцевий військовий пенсіонер, якого завербували десятки років тому.

"Він свято вірив в радянську ідею та виношував намір крізь роки. Тож, його – цю "консерву" – активували", – розповів Малюк.

Задачею агента було фізичне усунення Зеленського в аеропорту Жешува. Розглядалося декілька варіантів реалізації замаху: з використанням FPV-дрона або снайперського комплексу.

Пенсіонера було затримано за допомогою Агентства власної безпеки Польщі.

"Професійно спрацювали польські колеги, це була наша з ними спільна робота", – сказав Малюк.