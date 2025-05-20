У Польщі пред'явили обвинувачення підозрюваному в підготовці замаху на Зеленського

Обвинуваченому може загрожувати до восьми років за ґратами

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Правоохоронці Польщі пред'явили обвинувачення чоловіку, якого підозрюють у плануванні надання допомоги ГРУ (російській розвідці) у підготовці можливого замаху на президента Володимира Зеленського. Про це повідомили у прокуратурі.

Підозрюваного звати Павло К. і його було заарештовано у квітні 2024 року після співпраці польських та українських прокурорів. За інформацією прокуратури, чоловік заявив про готовність працювати на військову розвідку РФ та встановив контакти з росіянами, які брали безпосередню участь у війні проти України.

До його завдань входив збір та надання інформації російській спецслужбі про безпеку аеропорту Жешув-Ясенка. Ці дії були спрямовані на допомогу росіянам у підготовці до замаху на Зеленського.

Після затримання підозрюваного взяли під варту. Йому може загрожувати до восьми років за ґратами.