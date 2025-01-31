Американський письменник розкрив, як ексглава ЦРУ попереджав Зеленського про замахи на нього

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Директор Головного центрального управління часів 46-го президента США Джо Байдена Вільям Бернс приїздив до Києва перед початком повномасштабної війни, щоб попередити президента Володимира Зеленського, що на нього готується замах. Про це йдеться в уривках книги письменника Кріса Уіпла "Битва його життя: всередині Білого дому Джо Байдена", пише Independent.

Зазначається, що поки Зеленський "відкрито заперечував застереження американських чиновників щодо неминучого масштабного вторгнення Росії — найбільшого з часів Другої світової війни, Бернс передав йому секретну інформацію про загрозу замаху на його життя".

Уіпл стверджує, що український президент скептично сприйняв попередження США, адже вони були "доволі незвичними".

Зазвичай американські посадовці уникають розголошення розвідданих, побоюючись, що публічне розкриття планів Кремля адміністрацією Байдена може викликати паніку та завдати шкоди економіці України, йдеться у примірнику книги, який отримали журналісти.

За словами автора, Байден особисто доручив Бернсу, який раніше обіймав посаду посла США в Росії, розповісти Зеленському точні деталі російських задумів.

"Це одразу привернуло увагу Зеленського, він був здивований, протверезів від цієї новини", – написав він.

Уіпл наголосив, що принаймні два замахи з можливих 12 були попереджені завдяки даним американської розвідки, якими колишній директор ЦРУ поділився під час візиту до Києва.

"Розвіддані були настільки детальними, що допомогли силовикам Зеленського запобігти двом окремим російським замахам на його життя", – зазначив письменник.