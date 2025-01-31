Американский писатель раскрыл, как экс-глава ЦРУ предупреждал Зеленского о покушениях

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Директор Главного центрального управления времен 46-го президента США Джо Байдена Уильям Бернс приезжал в Киев перед началом полномасштабной войны, чтобы предупредить готовящегося покушение президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в отрывках книги писателя Криса Уипла "Битва его жизни: внутри Белого дома Джо Байдена", пишет Independent.

Отмечается, что пока Зеленский "откровенно отрицал предупреждения американских чиновников по поводу неизбежного масштабного вторжения России — крупнейшего со времен Второй мировой войны, Бернс передал ему секретную информацию об угрозе покушения на его жизнь".

Уипл утверждает, что украинский президент скептически воспринял предупреждения США, ведь они были "необычными".

Обычно американские чиновники избегают разглашения разведданных, опасаясь, что публичное раскрытие планов Кремля администрацией Байдена может вызвать панику и нанести ущерб экономике Украины, говорится в экземпляре книги, полученной журналистами.

По словам автора, Байден лично поручил Бернсу, ранее занимавшему должность посла США в России, рассказать Зеленскому точные детали российских замыслов.

"Это сразу привлекло внимание Зеленского, он был удивлен, отрезвел от этой новости", – написал он.

Уипл подчеркнул, что по крайней мере два покушения из возможных 12-ти были предотвращены благодаря данным американской разведки, которыми бывший директор ЦРУ поделился во время визита в Киев.

"Разведанные были настолько детальными, что помогли силовикам Зеленского предотвратить два отдельных российских покушения на его жизнь", – отметил писатель.