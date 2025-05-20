В Польше предъявили обвинение подозреваемому в подготовке покушения на Зеленского
Правоохранители Польши предъявили обвинение мужчине, которого подозревают в планировании оказания помощи ГРУ (российской разведке) в подготовке возможного покушения на президента Владимира Зеленского. Об этом сообщили в прокуратуре.
Подозреваемого зовут Павел К. и он был арестован в апреле 2024 года после сотрудничества польских и украинских прокуроров. По информации прокуратуры, мужчина заявил о готовности работать на военную разведку РФ и установил контакты с россиянами, которые принимали непосредственное участие в войне против Украины.
В его задачи входил сбор и предоставление информации российской спецслужбе о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка. Эти действия были направлены на помощь россиянам в подготовке к покушению на Зеленского.
После задержания подозреваемого взяли под стражу. Ему может грозить до восьми лет за решеткой.
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