Малюк объяснил, почему Стерненко стал целью покушения

Василий Малюк (Фото: ОП)

Активист и блогер Сергей Стерненко – лидер среди волонтеров, передающих дроны Силам обороны, именно поэтому спецслужбы России хотели его убить. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, передает корреспондент LIGA.net.

"По состоянию сегодня Сергей поставил на фронт почти 200 000 FPV-дронов для более 600 подразделений. Стерненко лидер среди волонтеров, которые собирают и передают дроны нашим военным", — сказал Малюк, объясняя причины покушения.

Глава СБУ также упомянул о событиях начала мая 2014 года в Одессе.

"Сергей был один из тех, кто не дал возможности врагу создать "Бессарабскую народную республику" в Одессе в 2014 году <…> Поэтому в этот день они ему и хотели отомстить. И это не первое покушение на Сергея, четвертое", — подчеркнул руководитель спецслужбы.

Малюк добавил, что от начала полномасштабного вторжения задача СБУ - обыграть россиян на стадии первичного изучения и подготовки покушения. Здесь ситуация была сложная.

"Я понимал, что само покушение может скоро состояться, исходя из анализа материалов и комплекса оперативно-технических мероприятий. Но на тот момент мы еще не видели самого "исполнителя". Я пригласил Сергея к себе, мы проговорили элементы его физической безопасности, предоставили профессиональную охрану", — рассказал он.

Глава спецслужбы заявил, что в день покушения первым вышел из подъезда помощник Стерненко, далее – сам активист, а третьим – сотрудник Центра специальных операций "А" СБУ. В этот момент в волонтера "из двух рук" стреляет женщина.

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