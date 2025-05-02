Стерненко ездил на бронированном авто. Подозреваемая заявила, что влюбилась в ФСБшника

Женщина признала свою вину, но убеждала, что думала, что работает на СБУ

Подозреваемая и ее адвокат (Фото: Денис Булавин / hromadske)

Волонтер Сергей Стерненко, на которого 1 мая было совершено покушение, ездил на бронированном авто. Оно спасло жизнь водителю, сообщил он в Telegram-канале.

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По словам Стерненко, он принял комплекс мер безопасности, в частности, арендовал бронированный автомобиль, после убийства одесского активиста Демьяна Ганула 14 марта. Именно после этого он понял, что россияне могут попытаться убить его.

"С этой целью арендовали бронированное авто. Оно, кстати, спасло жизнь водителя – пуля не пробила его дверь. Но пробило два колеса. Мои доходы позволили бы и купить такое авто. Но большую часть заработка я отдаю на войско и сам оплачиваю себе охрану", – отметил волонтер.

По его словам, 1 мая его охрана была смешанной: первым вышел его охранник, а третьим – "альфовец". Именно он и нейтрализовал женщину, которая пыталась совершить покушение. Стерненко в больницу отвез водитель.

"Понимаю, многим существам хотелось бы видеть меня мертвым. Поэтому и охрана им не нравится, и авто плохое. Но лучше я буду живым "подлецом", чем нравиться сторонникам ФСБ. Мертвый", – резюмировал Стерненко.

Он поблагодарил главу СБУ Василия Малюка и президента Владимира Зеленского за внимание к этому делу.

Тем временем в Шевченковском райсуде Киева 2 мая избрали меру пресечения подозреваемой – содержание под стражей без права внесения залога, сообщает "Громадське". Свою вину она признала и готова сотрудничать со следствием.

Адвокат женщины Анатолий Юрченко рассказал, что она якобы не знала, что работает на Россию. Представители спецслужбы выдали себя за сотрудников Службы безопасности Украины и убеждали женщину, что Стерненко якобы работает на ФСБ и "прилеты по Киеву – его рук дело". Именно поэтому его нужно было ликвидировать.

Адвокат подозреваемой на блоггера и волонтера Сергея Стерненко говорит, что она признает свою вину и готова работать со следствием. Говорит, что ее завербовали российские спецслужбы.



Видео: hromadske / Денис Булавин pic.twitter.com/SwiXz6Ifvo — hromadske (@HromadskeUA) May 2, 2025

Сама подозреваемая заявила в суде, что вообще "влюбилась" в своего российского куратора. А с волонтером не была знакома.

"Меня сначала запугали, а потом я влюбилась в этого человека… Общались в Viber, фото его не видела. Влюбилась в слова", – заявила она.