Появилось видео покушения на Стерненко
Появилось видео нападения на волонтера и активиста Сергея Стерненко – соответствующую запись со ссылкой на источники в правоохранительных органах опубликовало издание "Украинская правда".
По данным собеседников медиа, нападение на Стерненко совершила женщина из Одесской области 1979 года рождения, которая была зарегистрирована и проживала в Киеве.
Источники заявили, что во время "проведения мероприятий по выявлению и противодействию" террористической деятельности российских спецслужб в Украине на каналах финансирования, в том числе с использованием виртуальных активов, было установлено лицо, которое, вероятно, по заказу оккупантов осуществляло подготовку к совершению теракта в столице.
После получения денег от спецслужб РФ киллер обналичивала через разные банкоматы и банковские кассы и, выполняя указания захватчиков, 15 апреля сняла квартиру в столичном элитном жилом комплексе, где проживает Стерненко, рассказали собеседники.
"В ходе контрразведывательных мероприятий было установлено, что киллер осуществляла визуальное наблюдение за Стерненко, 1 мая совершила покушение на его убийство и была задержана спецподразделением Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины", – передает УП.
- 1 мая Стерненко сообщил, что на него совершили нападение. Вскоре в СБУ подтвердили, что сотрудники спецслужбы предотвратили убийство активиста и задержали нападавшую.
- Впоследствии волонтер сообщил, что его прооперировали: "Пуля вышла навылет. Ничего важного не задела. Пытаюсь раздуплиться".
- Это не первое нападение на активиста. В мае 2018 года на Стерненко уже совершали нападение. Защищаясь, он ранил нападающих, в результате чего один из них скончался. Активиста обвинили в преднамеренном убийстве. В декабре 2023 года Приморский суд Одессы закрыл производство о гибели участника нападения.