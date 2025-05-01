Появилось видео нападения на волонтера и активиста Сергея Стерненко – соответствующую запись со ссылкой на источники в правоохранительных органах опубликовало издание "Украинская правда".

По данным собеседников медиа, нападение на Стерненко совершила женщина из Одесской области 1979 года рождения, которая была зарегистрирована и проживала в Киеве.

Источники заявили, что во время "проведения мероприятий по выявлению и противодействию" террористической деятельности российских спецслужб в Украине на каналах финансирования, в том числе с использованием виртуальных активов, было установлено лицо, которое, вероятно, по заказу оккупантов осуществляло подготовку к совершению теракта в столице.

После получения денег от спецслужб РФ киллер обналичивала через разные банкоматы и банковские кассы и, выполняя указания захватчиков, 15 апреля сняла квартиру в столичном элитном жилом комплексе, где проживает Стерненко, рассказали собеседники.

"В ходе контрразведывательных мероприятий было установлено, что киллер осуществляла визуальное наблюдение за Стерненко, 1 мая совершила покушение на его убийство и была задержана спецподразделением Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины", – передает УП.