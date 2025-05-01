З'явилося відео замаху на Стерненка
З'явилося відео нападу на волонтера та активіста Сергія Стерненка – відповідний запис з посиланням на джерела у правоохоронних органах опублікувало видання "Українська правда".
За даними співрозмовників медіа, напад на Стерненка здійснила жінка з Одеської області 1979 року народження, яка була зареєстрована та мешкала у Києві.
Джерела заявили, що під час "проведення заходів із виявлення та протидії" терористичній діяльності російських спецслужб в Україні на каналах фінансування, зокрема з використанням віртуальних активів, була встановлена особа, яка, ймовірно, на замовлення окупантів здійснювала підготовку до вчинення теракту у столиці.
Після отримання грошей від спецслужб РФ кілерка переводила їх у готівку через різні банкомати та банківські каси, на виконання вказівок загарбників 15 квітня винайняла квартиру в столичному елітному житловому комплексі, де мешкає Стерненко, розповіли співрозмовники.
"У ході контррозвідувальних заходів було встановлено, що кілерка здійснювала візуальне спостереження за Стерненком, 1 травня здійснила замах на його вбивство і була затримано спецпідрозділом Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України", – передає УП.
- 1 травня Стерненко повідомив, що на нього здійснили напад. Згодом у СБУ підтвердили, що працівники спецслужби запобігли вбивству активіста та затримали нападницю.
- Пізніше повідомив, що його прооперували: "Куля вийшла навиліт. Нічого важливого не зачепила. Намагаюсь роздуплитись".
- Це не перший напад на активіста. У травні 2018 року на Стерненка уже скоювали напад. Захищаючись, він поранив нападників, внаслідок чого один із них помер. Активіста звинуватили в умисному вбивстві. У грудні 2023 року Приморський суд Одеси закрив провадження щодо загибелі учасника нападу.