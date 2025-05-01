З'явилося відео нападу на волонтера та активіста Сергія Стерненка – відповідний запис з посиланням на джерела у правоохоронних органах опублікувало видання "Українська правда".

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За даними співрозмовників медіа, напад на Стерненка здійснила жінка з Одеської області 1979 року народження, яка була зареєстрована та мешкала у Києві.

Джерела заявили, що під час "проведення заходів із виявлення та протидії" терористичній діяльності російських спецслужб в Україні на каналах фінансування, зокрема з використанням віртуальних активів, була встановлена особа, яка, ймовірно, на замовлення окупантів здійснювала підготовку до вчинення теракту у столиці.

Після отримання грошей від спецслужб РФ кілерка переводила їх у готівку через різні банкомати та банківські каси, на виконання вказівок загарбників 15 квітня винайняла квартиру в столичному елітному житловому комплексі, де мешкає Стерненко, розповіли співрозмовники.

"У ході контррозвідувальних заходів було встановлено, що кілерка здійснювала візуальне спостереження за Стерненком, 1 травня здійснила замах на його вбивство і була затримано спецпідрозділом Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України", – передає УП.