СБУ: На Стерненка скоїли замах із вогнепальної зброї, нападницю затримали – фото

Стерненко каже, що загрози його життю немає

Сергій Стерненко (Фото: Facebook-акаунт активіста)

Активіст та волонтер Сергій Стерненко заявив, що на нього здійснили напад. Повідомлення відповідного змісту з'явилося в його Telegram-каналі.

"На мене скоєно напад. Поранений", – написав він.

Згодом Стерненко додав, що загрози його життю немає. За його словами, нападницю затримали працівники Служби безпеки України.

Він подякував спецслужбі за "блискавичну реакцію". Інших деталей активіст не розкрив.

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Речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі LIGA.net підтвердив, що працівники спецслужби запобігли вбивству Стерненка та затримали нападницю.

За його даними, 1 травня на активіста було скоєно замах із вогнепальної зброї.

"Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці", – додав Дехтяренко.

Це не перший напад на активіста. У травні 2018 року на Стерненка уже скоювали напад. Захищаючись, він поранив нападників, внаслідок чого один із них помер. Активіста звинуватили в умисному вбивстві.

У грудні 2023 року Приморський суд Одеси закрив провадження щодо загибелі учасника нападу.