Поліція опублікувала фото чоловіка, причетного до вбивства Ганула

Місце злочину (Фото: Національна поліція)

З'явилися фотографії чоловіка, причетного до скоєння умисного вбивства одеського громадського діяча Дем'яна Ганула. Знімки оприлюднила пресслужба Національної поліції.

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Наразі поліція встановлює місцеперебування чоловіка. Правоохоронці закликали громадян звертатися в Нацполіцію, якщо знають, де він перебуває.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Уранці в п’ятницю, 14 березня, в центрі Одесі застрелили чоловіка. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах підтвердив, що йдеться про відомого одеського активіста Ганула.

До Одеси для розслідування резонансного вбивства виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Національної поліції на чолі з головою Нацполіції Іваном Вигівським.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вбивства одеського громадського діяча. Подію кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене на замовлення.

ДОПОВНЕНО О 12:57. У Нацполіції повідомили, що пошуки стрільця тривають. Інформацію про те, що він добровільно здався, правоохоронці не підтверджують.