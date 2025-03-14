Поліція опублікувала фото чоловіка, причетного до вбивства Ганула
З'явилися фотографії чоловіка, причетного до скоєння умисного вбивства одеського громадського діяча Дем'яна Ганула. Знімки оприлюднила пресслужба Національної поліції.
Наразі поліція встановлює місцеперебування чоловіка. Правоохоронці закликали громадян звертатися в Нацполіцію, якщо знають, де він перебуває.
Уранці в п’ятницю, 14 березня, в центрі Одесі застрелили чоловіка. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах підтвердив, що йдеться про відомого одеського активіста Ганула.
До Одеси для розслідування резонансного вбивства виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Національної поліції на чолі з головою Нацполіції Іваном Вигівським.
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вбивства одеського громадського діяча. Подію кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене на замовлення.
ДОПОВНЕНО О 12:57. У Нацполіції повідомили, що пошуки стрільця тривають. Інформацію про те, що він добровільно здався, правоохоронці не підтверджують.
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