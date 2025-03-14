Полиция опубликовала фото мужчины, причастного к убийству Ганула
Появились фотографии мужчины, причастного к совершению умышленного убийства одесского общественного деятеля Демьяна Ганула. Снимки обнародовала пресс-служба Национальной полиции.
Полиция устанавливает местонахождение мужчины. Правоохранители призвали граждан обращаться в Нацполицию, если знают, где он находится.
Утром в пятницу, 14 марта, в центре Одессы застрелили мужчину. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет об известном одесском активисте Гануле.
В Одессу для расследования резонансного убийства выехала следственно-оперативная группа и криминалисты Центрального аппарата Национальной полиции во главе с главой Нацполиции Иваном Выговским.
Полиция начала уголовное производство по факту убийства одесского общественного деятеля. Событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу.
ДОПОЛНЕНО В 12:57. В Нацполиции сообщили, что поиски стрелявшего продолжаются. Информацию о том, что он добровольно сдался, правоохранители не подтверждают.
- 19 июля 2024 года Ирине Фарион выстрелили в голову во Львове. Через несколько часов она скончалась в больнице.
- 25 июля был задержан 18-летний мужчина, разыскиваемый по делу об убийстве Фарион. Следствие склоняется к тому, что он был только исполнителем.
- 26 июля его арестовали без права на залог.