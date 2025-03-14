Полиция опубликовала фото мужчины, причастного к убийству Ганула

Активист был застрелен утром 14 марта в центре Одессы

Место преступления (Фото: Национальная полиция)

Появились фотографии мужчины, причастного к совершению умышленного убийства одесского общественного деятеля Демьяна Ганула. Снимки обнародовала пресс-служба Национальной полиции.

Полиция устанавливает местонахождение мужчины. Правоохранители призвали граждан обращаться в Нацполицию, если знают, где он находится.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Утром в пятницу, 14 марта, в центре Одессы застрелили мужчину. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет об известном одесском активисте Гануле.

В Одессу для расследования резонансного убийства выехала следственно-оперативная группа и криминалисты Центрального аппарата Национальной полиции во главе с главой Нацполиции Иваном Выговским.

Полиция начала уголовное производство по факту убийства одесского общественного деятеля. Событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу.

ДОПОЛНЕНО В 12:57. В Нацполиции сообщили, что поиски стрелявшего продолжаются. Информацию о том, что он добровольно сдался, правоохранители не подтверждают.