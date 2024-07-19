Ирина Фарион умерла в больнице

Врачам не удалось спасти Фарион, которая была госпитализирована в критическом состоянии после покушения

Ирина Фарион (Фото - Telegram Садового)

Экс-нардеп Ирина Фарион, на которую было совершено покушение во Львове, умерла в больнице. Об этом сообщили мэр Львова Андрей Садовой и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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"Стало известно, что Ирина Фарион скончалась в больнице. Медики сделали все возможное, но ранение было несовместимо с жизнью", – написал Садовой.

Руководитель анестезиологической службы Первого медицинского объединения Львова Наталья Матолинец в комментарии ZAXID.net рассказывала, что Фарион в критическом состоянии, у нее была мозговая кома, ей делали искусственную вентиляцию легких.

Состояние Фарион было нестабильное, у нее был нитевидный пульс, артериальное давление не определялось. Пулю удалить было невозможно – она в глубинных структурах мозга.

Вечером 19 июля во Львове неизвестный совершил покушение на экс-нардепа Ирину Фарион. Она получила огнестрельное ранение головы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Это произошло на улице Масарика возле дома Фарион. Во Львове и на территории области проводится специальная полицейская операция, привлечены сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовской области.

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