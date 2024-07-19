Ірина Фаріон померла у лікарні. Злочин перекваліфіковано на нову статтю

Лікарям не вдалося врятувати Фаріон, яку було шпиталізовано у критичному стані після замаху

Ірина Фаріон (Фото - Telegram Садового)

Екснардепка Ірина Фаріон, на яку було скоєно замах у Львові, померла у лікарні. Про це повідомили мер Львова Андрій Садовий і глава Львівської ОВА Максим Козицький.

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"Стало відомо, що Ірина Фаріон померла в лікарні. Медики зробили все можливе, але поранення було несумісне з життям", – написав Садовий.

Керівниця анестезіологічної служби Першого медичного об’єднання Львова Наталія Матолінець в коментарі ZAXID.net розповідала, що Фаріон у критичному стані, у неї була мозкова кома, їй робили штучну вентиляцію легень.

Стан Фаріон був нестабільний, у неї був ниткоподібний пульс, артеріальний тиск не визначався. Кулю видалити було неможливо – вона в глибинних структурах мозку.

ДОПОВНЕНО О 00:30. Смерть Ірини Фаріон підтвердила Укрінформу лікарка Матолінець: "На жаль, попри усі зусилля медиків, попри усі реанімаційні заходи врятувати життя Ірині Фаріон не вдалося <...> Серце пацієнтки не витримало. На жаль, в даній ситуації медицина виявилася безсилою".

У поліції повідомили, що у зв'язку із смертю Фаріон злочин перекваліфіковано на статтю про умисне вбивство, санкція передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Ввечері 19 липня у Львові невідомий здійснив замах на екснардепку Ірину Фаріон. Це сталося на вулиці Масарика біля будинку Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення голови і була шпиталізована у тяжкому стані.

У Львові оголошено оперативний план з розшуку стрільця, на місці події перебуває керівництво обласної прокуратури та Нацполу.

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