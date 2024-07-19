У Львові стріляли у Фаріон, вона у критичному стані з вогнепальним пораненням голови

Ірина Фаріон (фото - LIGA.net)

У Львові стріляли у колишню нардепку Ірину Фаріон, вона перебуває у лікарні у важкому стані. Про це LIGA.net повідомила речниця партії Свобода Христина Равлюк.

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"Вона в лікарні, стан важкий. Наразі нікого не затримували, проводяться відповідні слідчі дії", – сказала речниця Свободи.

Поліція Львівської області підтвердила, що у Львові зловмисник стріляв у громадську діячку, проте її імені не назвала.

Фаріон було госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови.

Повідомлення про стрілянину правоохоронці отримали 19 липня, о 19:30, це сталося на вулиці Масарика.

У Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція, до якої залучені співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини.

Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення місця перебування та затримання стрільця.

ДОПОВНЕНО О 20:55. Керівник Львівської міської організації ВО "Свобода" Любомир Мельничук розповів телеканалу НТА, що Фаріон у критичному стані, а замах на неї було скоєно на вулиці Масарика, біля дев'ятиповерхівки, де мешкає екснардепка.

Журналістка зазначила, що телеканал отримав від підписників, які живуть на вулиці Масарика, інформацію, що понад тиждень у дворі будинку помічали "дивного молодого хлопця". Мельничук сказав, що Фаріон про подібне йому не повідомляла.

ДОПОВНЕНО О 21:05. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що напад на Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство.

Поліція, інші служби працюють на місці стрільби, мають покази свідків, опрацьовують дані з камер відеоспостереження.

"Розкриття злочину в активній фазі", – запевнив Клименко та закликав всіх, хто має будь-яку інформацію, повідомляти в поліцію.