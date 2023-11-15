Щодо Фаріон СБУ відкрила кримінальну справу

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

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"За матеріалами слідства, в одному зі своїх інтерв'ю народна депутатка України 7-го скликання зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Це викликало хвилю обурення серед українських захисників та в суспільстві загалом", – повідомляє відомство.

Також Фаріон опублікувала у своїх соцмережах допис зі скриншотом листа від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, у якому були вказані ім'я, прізвище та інші персональні дані відправника, пише СБУ.

Ця публікація екснардепки стала підставою для переслідування студента з боку спецслужб РФ, зауважують правоохоронці.

За цими фактами відкрито кримінальну справу за наступними статтями Кримінального кодексу:

→ порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками;

→ образа честі й гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю;

→ порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер;

→ порушення недоторканності приватного життя.

Найбільше покарання, передбачене за цими статтями, – до семи років тюрми. СБУ не уточнює, за якими конкретними частинами цих статей відкрито справу.

Утім, про підозру для політикині наразі не повідомлялося.

Також відомство ініціювало психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань екснардепки, досудове розслідування триває.

Нещодавно в інтерв'ю з Фаріон журналістка Яніна Соколова торкнулася теми мовного питання в армії. Вона заявила, що частина українських військових спілкується російською, зокрема в бою.

На що Фаріон сказала: "То нехай себе назвуть руськими. Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм – вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка".

Після критики у соцмережах, зокрема з боку військових, Фаріон почала публікувати у своєму Telegram-каналі листи з підтримкою. Зокрема, вона опублікувала лист студента-філолога Максима Глєбова з тимчасово окупованого Криму, на скриншоті було видно його ім'я, прізвище, спеціальність, рік навчання та місто, де він здобуває освіту.

13 листопада російські пропагандисти опублікували відео з Глєбовим, він каже, що його затримали каральні органи окупантів. Уповноважений Верховної Ради з прав людини звернувся до СБУ щодо належного реагування на розголошення конфіденційної інформації.

14 листопада в університеті "Львівська політехніка", де викладає Фаріон, відбувся мітинг, студенти вимагали звільнення екснардепки.

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