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"Освіта без комуністів". У Львові студенти вимагають звільнити Фаріон з університету — відео видео

Этот материал также доступен на русском
14.11.2023, 13:16
Мітинг студентів проти Фаріон
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Студенти університету "Львівська політехніка" вимагають звільнення екснардепки Ірини Фаріон, яка викладає у ВНЗ, після її слів про те, що вона "не може назвати українцями" російськомовних бійців Азову та 3 окремої штурмової бригади.

Десятки студентів зібралися з плакатами та вимогою звільнити Фаріон з університету.

На плакатах, зокрема, написано, що керівництво ВНЗ відповідальне за викладачів, які дозволяють собі ображати українських військових.

Мітингувальники вигукують гасла "Геть Фаріон" та "Освіта без комуністів".

Фаріон була членом комуністичної партії СРСР із 1988 року. З 1978 року вона також була членом комсомолу.

Після скандалу екснардепка виклала листа від студента з тимчасово окупованого Криму з персональними даними. Його затримали росіяни та змусили просити вибачення на камеру.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Служби безпеки України щодо належного реагування на розголошення конфіденційної інформації.

  • Нещодавно в інтерв'ю з Фаріон журналістка Яніна Соколова торкнулася теми мовного питання в армії. Вона заявила, що частина українських військових спілкується російською, зокрема в бою.
  • На що Фаріон сказала: "То нехай себе назвуть руськими. Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм – вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка".
  • Лубінець звернувся до поліції, Служби безпеки України та Нацради з питань телебачення та радіомовлення через заяви Фаріон.
  • Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні ніхто не забороняє говорити російською у побуті.

Читайте також: Начштабу Азову "Тавр" про скандал із Фаріон: Посібниця пропаганди РФ. Або це форма деменції

Дмитро Гриниченко
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війнамовне питанняЛьвівська політехнікаірина фаріон
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