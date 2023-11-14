Студенти університету "Львівська політехніка" вимагають звільнення екснардепки Ірини Фаріон, яка викладає у ВНЗ, після її слів про те, що вона "не може назвати українцями" російськомовних бійців Азову та 3 окремої штурмової бригади.

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Десятки студентів зібралися з плакатами та вимогою звільнити Фаріон з університету.

На плакатах, зокрема, написано, що керівництво ВНЗ відповідальне за викладачів, які дозволяють собі ображати українських військових.

Мітингувальники вигукують гасла "Геть Фаріон" та "Освіта без комуністів".

Фаріон була членом комуністичної партії СРСР із 1988 року. З 1978 року вона також була членом комсомолу.

Після скандалу екснардепка виклала листа від студента з тимчасово окупованого Криму з персональними даними. Його затримали росіяни та змусили просити вибачення на камеру.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Служби безпеки України щодо належного реагування на розголошення конфіденційної інформації.

Нещодавно в інтерв'ю з Фаріон журналістка Яніна Соколова торкнулася теми мовного питання в армії. Вона заявила, що частина українських військових спілкується російською, зокрема в бою.

На що Фаріон сказала: "То нехай себе назвуть руськими. Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм – вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка".

Лубінець звернувся до поліції, Служби безпеки України та Нацради з питань телебачення та радіомовлення через заяви Фаріон.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні ніхто не забороняє говорити російською у побуті.

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