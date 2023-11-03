Данілов про російську мову: У побуті її ніхто заборонити не може. Йдеться про сферу послуг та закони

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні ніхто не забороняє говорити російською мовою у побуті. Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net.

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За його словами, українцям варто розуміти, що сила країни — у багатогранності та багатонаціональності, але ніхто не має права домінанти.

Він зазначив, що російська мова була в домінанті над українською та іншими мовами, коли її насаджували й вона була штучно інтегрована.

"До 1972 року Україна була україномовною. Був такий голова Компартії УРСР Петро Шелест, якого зараз назвали б націоналістом. Він ходив у вишиванці та говорив українською. Мовна окупація після 1972 року дає про себе знати, я пам'ятаю свята з дитинства. Український національний одяг та мова. Після 1972 року, коли головою ЦК КПУ поставили Володимира Щербицького, то був наказ все це зачищати, тоді почалася активна фаза виключення української мови. Комуністи дуже лякалися від всього українського", – сказав Данілов.

Чиновник підкреслив, що на фронті люди спілкуються різними мовами, зокрема російською.

"Йдеться не про це, а про те, що російські спецслужби починають качати питання мови у своїх інтересах. Ви можете спілкуватися будь-якою мовою, але якщо ти працюєш у сфері послуг, то виконуй законодавство. У побуті спілкуйтеся російською, ніхто не може цього заборонити. Але закони нашої країни потрібно нарешті почати виконувати", – резюмував секретар РНБО.

П'ять українських слів, які не скажуть росіяни.

Понад 3000 скарг українці подали про порушення мовного закону за 2023 рік.

Українська мова переважає в Instagram, X, Facebook та TikTok – дослідження.

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