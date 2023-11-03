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Данилов о русском языке: В быту его никто запретить не может. Речь о сфере услуг и законах

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 11:56
Данилов о русском языке: В быту его никто запретить не может. Речь о сфере услуг и законах - Фото
Алексей Данилов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине никто не запрещает говорить на русском языке в быту. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

По его словам, украинцам стоит понимать, что сила страны — в многогранности и многонациональности, но никто не имеет права доминанты.

Он отметил, что русский язык была в доминанте над украинским и другими языками, когда его насаживали и он был искусственно интегрирован.

"До 1972 года Украина была украиноязычной. Был такой глава Компартии УССР Петр Шелест, которого сейчас назвали бы националистом. Он ходил в вышиванке и говорил на украинском. Языковая оккупация после 1972 года дает о себе знать, я помню праздники из детства. Тогда везде была украинская национальная одежда и язык. После 1972 года, когда главой ЦК КПУ поставили Владимира Щербицкого, был указ все это зачищать, тогда началась активная фаза исключения украинского языка. Коммунисты очень пугались от всего украинского", — сказал Данилов.

Чиновник подчеркнул, что на фронте люди общаются на разных языках, в том числе на русском. 

"Речь не об этом, а о том, что российские спецслужбы начинают качать вопрос языка в своих интересах. Вы можете общаться на любом языке, но если ты работаешь в сфере услуг, то выполняй законодательство. В быту общайтесь на русском, никто не может этого запретить. Но законы нашей страны нужно наконец-то начать выполнять", — резюмировал секретарь СНБО. 

Читайте также: Чаще всего на украинском общаются юристы и официанты, а на русском – охранники: исследование

Дмитрий Гриниченко, Юрий Смирнов
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