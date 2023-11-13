Омбудсмен просить СБУ перевірити Фаріон через публікацію листа з даними студента з Криму

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Екснардепка Ірина Фаріон опублікувала у своєму Telegram-каналі лист від студента Максима Глєбова з тимчасово окупованого Криму з його персональними даними, згодом його затримали окупанти. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Служби безпеки України щодо належного реагування на розголошення конфіденційної інформації.

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"Персональні дані в умовах війни — не абстракція, а захист життя і свободи! 8 листопада Ірина Фаріон опублікувала скриншот електронного листа з відкритими персональними даними студента з Криму. А вже сьогодні стало відомо, що юнаком "займається" окупаційний "Центр боротьби з екстремізмом" російського міністра внутрішніх справ", – пише посадовець.

За його словами, екснардепка "мала б знати про важливість захисту персональних даних", проте публічно надала прізвище, ім'я та місце навчання студента, які дали змогу росіянам ідентифікувати його.

"До того ж не є таємницею факт тиску окупаційної адміністрації у Криму на людей, які дотримуються проукраїнських поглядів. Про це також повідомляють і правозахисники, і медіа", – зауважує Лубінець.

Він зазначив, що це не спинило Фаріон в умовах воєнного стану розголосити персональні дані студента, що "може мати та вже має наслідки" для нього: "Це не тільки втручання у приватне життя особи, але й спричинена загроза особистої безпеки та життя студента".

"Утім, вона, з одного боку, вчиняла кримінальний злочин, з іншого — підіграла окупантам. Результат очевидний! Тож я у зв’язку з фактом розголошення конфіденційної інформації звернувся до Служби безпеки України для належного реагування! Аби дії громадянки України проаналізували належним чином і надали юридичну оцінку. Ніхто не повинен нехтувати безпекою інших громадян!" – підсумував посадовець.

ДОПОВНЕНО о 16:25. Фаріон відреагувала на ситуацію у наступний спосіб: "Бачу, що ширять чергову провокацію проти мене, начебто через мене затримано якогось студента. Панове. Не ведіться на гебістську тактику ворога. Мене підтримують сотні людей, і я їм за це вдячна. Поза тим, я не можу знати, звідки ці люди. Але я знаю, що тільки нашою відкритою публічною боротьбою можемо перемогти ворога всередині країни. Борітеся – поборете".

Нещодавно в інтерв'ю з Фаріон журналістка Яніна Соколова порушила тему мовного питання в армії. Ведуча заявила, що частина українських військових спілкується російською, зокрема в бою.

На що Фаріон відповіла: "То нехай себе називають руськими. Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм – вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка".

Тоді ж Лубінець звернувся до поліції, СБУ та Нацради з питань телебачення та радіомовлення через заяви Фаріон.

Після критики у соцмережах, зокрема з боку військових, Фаріон почала публікувати у своєму Telegram-каналі листи з підтримкою. Зокрема, вона опублікувала лист студента-філолога Максима Глєбова з тимчасово окупованого Криму, на скриншоті було видно його ім'я, прізвище, спеціальність, рік навчання та місто, де він здобуває освіту.

13 листопада російські пропагандисти опублікували відео з Глєбовим, він каже, що його затримали каральні органи окупантів.

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