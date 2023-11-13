RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Омбудсмен просить СБУ перевірити Фаріон через публікацію листа з даними студента з Криму

Этот материал также доступен на русском
13.11.2023, 16:10
Омбудсмен просить СБУ перевірити Фаріон через публікацію листа з даними студента з Криму - Фото
Ірина Фаріон (Скриншот з відео)
доповнено

Екснардепка Ірина Фаріон опублікувала у своєму Telegram-каналі лист від студента Максима Глєбова з тимчасово окупованого Криму з його персональними даними, згодом його затримали окупанти. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Служби безпеки України щодо належного реагування на розголошення конфіденційної інформації.

"Персональні дані в умовах війни — не абстракція, а захист життя і свободи! 8 листопада Ірина Фаріон опублікувала скриншот електронного листа з відкритими персональними даними студента з Криму. А вже сьогодні стало відомо, що юнаком "займається" окупаційний "Центр боротьби з екстремізмом" російського міністра внутрішніх справ", – пише посадовець.

За його словами, екснардепка "мала б знати про важливість захисту персональних даних", проте публічно надала прізвище, ім'я та місце навчання студента, які дали змогу росіянам ідентифікувати його.

"До того ж не є таємницею факт тиску окупаційної адміністрації у Криму на людей, які дотримуються проукраїнських поглядів. Про це також повідомляють і правозахисники, і медіа", – зауважує Лубінець.

Він зазначив, що це не спинило Фаріон в умовах воєнного стану розголосити персональні дані студента, що "може мати та вже має наслідки" для нього: "Це не тільки втручання у приватне життя особи, але й спричинена загроза особистої безпеки та життя студента".

"Утім, вона, з одного боку, вчиняла кримінальний злочин, з іншого —  підіграла окупантам. Результат очевидний! Тож я у зв’язку з фактом розголошення конфіденційної інформації звернувся до Служби безпеки України для належного реагування! Аби дії громадянки України проаналізували належним чином і надали юридичну оцінку. Ніхто не повинен нехтувати безпекою інших громадян!" – підсумував посадовець.

ДОПОВНЕНО о 16:25. Фаріон відреагувала на ситуацію у наступний спосіб: "Бачу, що ширять чергову провокацію проти мене, начебто через мене затримано якогось студента. Панове. Не ведіться на гебістську тактику ворога. Мене підтримують сотні людей, і я їм за це вдячна. Поза тим, я не можу знати, звідки ці люди. Але я знаю, що тільки нашою відкритою публічною боротьбою можемо перемогти ворога всередині країни. Борітеся – поборете".

  • Нещодавно в інтерв'ю з Фаріон журналістка Яніна Соколова порушила тему мовного питання в армії. Ведуча заявила, що частина українських військових спілкується російською, зокрема в бою.
  • На що Фаріон відповіла: "То нехай себе називають руськими. Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм – вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка".
  • Тоді ж Лубінець звернувся до поліції, СБУ та Нацради з питань телебачення та радіомовлення через заяви Фаріон.
  • Після критики у соцмережах, зокрема з боку військових, Фаріон почала публікувати у своєму Telegram-каналі листи з підтримкою. Зокрема, вона опублікувала лист студента-філолога Максима Глєбова з тимчасово окупованого Криму, на скриншоті було видно його ім'я, прізвище, спеціальність, рік навчання та місто, де він здобуває освіту.
  • 13 листопада російські пропагандисти опублікували відео з Глєбовим, він каже, що його затримали каральні органи окупантів.

Читайте також: Начштабу Азову "Тавр" про скандал із Фаріон: Поплічниця пропаганди РФ. Або це форма деменції

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
сбудмитро Лубінецьірина фаріон

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 