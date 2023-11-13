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Фаріон виклала листа від студента з Криму з ім'ям та прізвищем. Його затримали росіяни — фото

Этот материал также доступен на русском
13.11.2023, 12:59
Фаріон виклала листа від студента з Криму з ім'ям та прізвищем. Його затримали росіяни — фото - Фото
Ірина Фаріон (Фото: скриншот з відео)

Екснардепка Ірина Фаріон опублікувала листа від студента з тимчасово окупованого Криму з персональними даними — росіяни його затримали та змусили просити вибачення на камеру.

Після скандалу, коли Фаріон сказала, що "не може назвати українцями" російськомовних бійців Азова та 3 окремої штурмової бригади вона опублікувала листа з пошти від студента з Криму.

У ньому він висловлює підтримку позиції Фаріон, але його персональні дані вона не приховала, чим викликала критику на свою адресу — люди закликали її видалити пост чи приховати ім'я автора листа.

13 листопада російські пропагандисти опублікували відео з Максимом Глєбовим, персональні дані якого "засвітила" Фаріон. Він каже, що його затримали каральні органи окупантів.

На записі він сидить на тлі російського триколору і "вибачається за вчинок". Судячи з манери мови та виразу обличчя, росіяни чинили на Глєбова психологічний і, можливо, фізичний тиск.

  • Нещодавно в інтерв'ю з Фаріон журналістка Яніна Соколова торкнулася теми мовного питання в армії. Вона заявила, що частина українських військових спілкується російською, зокрема в бою.
  • На що Фаріон сказала: "То нехай себе називають руськими. Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм – вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка".
  • Уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до поліції, Служби безпеки України та Нацради з питань телебачення та радіомовлення через заяви Фаріон.
  • Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні ніхто не забороняє говорити російською у побуті.

Читайте також: Начштаба Азову "Тавр" про скандал із Фаріон: Поплічниця пропаганди РФ. Або це форма деменції

Дмитро Гриниченко
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кримвійнаскандалмовне питанняірина фаріон

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