Начштабу Азову "Тавр" про скандал з Фаріон: Поплічниця пропаганди РФ. Або це форма деменції

Начальник штабу бригади Азов Богдан "Тавр" Кротевич назвав екснардепку Ірину Фаріон "посібницею російської пропаганди", яка сказала, що "не може назвати українцями" російськомовних бійців Азова та 3 окремої штурмової бригади. Про це він заявив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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За його словами, бійцям Азова "абсолютно дивно та смішно" чути подібні висловлювання Фаріон.

"Я вважаю її відвертою посібницею російської пропаганди і, можливо, людиною з високим рівнем деменції. А якщо вона вірить у свої слова, то вона просто посібник пропаганди РФ. Абсолютно все одно, що вона каже. Вибачте, а хто вона така? Мені цікаво, а партії Свобода нормально з такою людиною? А до неї у мене питань немає", — сказав Кротевич.

Він зазначив, що скандал із Фаріон є штучним і вигідний тільки їй.

"Мені не подобається, коли спекулюють на деяких темах. Це жодної користі не несе. Позиція більшості особового складу Азова — треба переходити на українську мову. Чи спілкуємося ми російською? Так, спілкуємося. Тому що в армії потрібно швидко приймати рішення і не можеш дозволити собі перекладати. Для переходу на українську мову потрібен спокій. У нас такого стану зараз немає", — заявив військовий.

Офіцер висловив упевненість, що українською мовою зрештою говоритиме більшість громадян.

"Якщо людина розмовляє російською мовою, то треба м'яко і без претензій поцікавитися. З дискусією та повагою. Це багатьох моментів стосується, не лише мови", — резюмував "Тавр".

Нещодавно в інтерв'ю з Фаріон журналістка Яніна Соколова торкнулася теми мовного питання в армії. Вона заявила, що частина українських військових спілкується російською, зокрема в бою.

На що Фаріон сказала: "То нехай себе назвуть руськими. Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм – вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка".

Уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до поліції, Служби безпеки України та Нацради з питань телебачення та радіомовлення через заяви Фаріон.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні ніхто не забороняє говорити російською у побуті.

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