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Начштаба Азова "Тавр" о скандале с Фарион: Пособница пропаганды РФ. Или это форма деменции

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 08:17
Начштаба Азова
Богдан "Тавр" Кротевич (Фото: скриншот с видео)

Начальник штаба бригады Азов Богдан "Тавр" Кротевич назвал экс-нардепа Ирину Фарион "пособницей российской пропаганды", которая сказала, что "не может назвать украинцами" русскоязычных бойцов Азова и 3 отдельной штурмовой бригады. Об этом он заявил в интервью Наталье Мосейчук.

По его словам, бойцам Азова "абсолютно странно и смешно" слышать подобные высказывания Фарион.

"Я считаю ее откровенной пособницей российской пропаганды и, возможно, человеком с высоким уровнем деменции. А если она верит в свои слова, то она просто пособник пропаганды РФ. Абсолютно все равно, что она говорит. Извините, а кто она такая? Мне интересно, а партии Свобода нормально с таким человеком? А к ней у меня вопросов нет", — сказал Кротевич.

Он отметил, что скандал с Фарион является искусственным и выгоден только ей. 

"Мне не нравится, когда спекулируют на некоторых темах. Это никакой пользы не несет. Позиция большинства личного состава Азова — нужно переходить на украинский язык. Общаемся ли мы на русском? Да, общаемся. Потому что в армии нужно быстро принимать решения и не можешь позволить себе переводить. Для перехода на украинский язык нужно спокойствие. У нас такого состояния сейчас нет", — заявил военный.

Офицер высказал уверенность, что на украинском языке в итоге будет говорить большинство граждан. 

"Если человек говорит на русском языке, то нужно мягко и без претензий поинтересоваться. С дискуссией и уважением. Это многих моментов касается, не только языка", — резюмировал "Тавр".

  • Недавно в интервью с Фарион журналистка Янина Соколова затронула тему языкового вопроса в армии. Она заявила, что часть украинских военных общается на русском, в том числе в бою.
  • На что Фарион сказала: "То нехай себе назвуть руськими. Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм – вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка".
  • Уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в полицию, Службу безопасности Украины и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания из-за заявлений Фарион.
  • Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине никто не запрещает говорить на русском в быту.

Читайте также: 84% украинцев считают, что русскоязычные граждане не испытывают притеснений в Украине – опрос КМИС

Дмитрий Гриниченко
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украинизациявойнаАзоврусский языкирина фарионБогдан Кротевич
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