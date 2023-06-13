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84% украинцев считают, что русскоязычных граждан не притесняют в Украине – опрос КМИС

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 12:44
84% украинцев считают, что русскоязычных граждан не притесняют в Украине – опрос КМИС - Фото
Фото: НТА

84% украинцев уверены, что в Украине нет проблем с использованием русского языка и русскоязычные граждане не подвергаются притеснениям и преследованиям. Год назад так считали 93% опрашиваемых, свидетельствуют результаты Киевского международного института социологии.

Согласно данным прошлогоднего аналогичного опроса, 5% украинцев выразили уверенность в том, что русскоязычных украинцев притесняют и преследуют. В 2023 году этот процент вырос: 8% респондентов утверждают, что в Украине плохо относятся к русскоязычным гражданам.

В мае 2022 года на этот вопрос затруднились ответить 2% украинцев, а в 2023 году – 8%.

Інфографіка: КМІС

Во всех регионах Украины абсолютное большинство населения, как и в 2022 году, считают, что притеснений и преследований русскоговорящего населения нет. В частности, так считают 85% жителей восточной Украины, 81% – жителей южной части страны.

Інфографіка: КМІС

Среди тех, кто дома общается преимущественно или только на русском языке, 81% считают, что никаких притеснений или преследований нет, и только 13% говорят, что проблема существует.

Инфографика: КМИС

Опрос проведен Киевским международным институтом социологии методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Опрошены 984 респондента Украины (кроме АР Крым).

  • 37% опрошенных по телефону украинцев считают, что победить в войне с Россией возможно за полгода или максимум за год. Данные социологической группы Рейтинг.

Читайте также: Что в Казахстане думают о войне России против Украины – опрос DEMOSCOPE

Милана Головань
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