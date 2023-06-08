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Почти 40% украинцев считают, что победить Россию можно за полгода – год: опрос

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 14:26
Почти 40% украинцев считают, что победить Россию можно за полгода – год: опрос - Фото
Война (Фото: ЕРА)

37% опрошенных по телефону украинцев считают, что победить в войне с Россией можно за полгода или максимум за год. Об этом свидетельствуют данные национального опроса социологической группы Рейтинг.

Отмечается, что 95% респондентов твердо верят в победу Украины.

Інфографіка: ratinggroup.ua

В то же время 60% украинцев считают, что для этого нужно достаточно длительное время: 25% опрошенных полагают, что для победы понадобится больше года, 37% склоняются к полугоду – году.

20% украинцев уверены, что победить агрессора можно за несколько месяцев, еще 20% не определились.

Социологи подчеркнули, что количество тех, кто оценивает сроки победы Украины как длительные (больше года), растет. Больше всего таких среди самых молодых респондентов 18-35 лет (38%).

Інфографіка: ratinggroup.ua

Опрос проведен 1-2 июня 2023 года по телефону с использованием компьютера среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Погрешность репрезентативности не более 3,1%.

  • 8 мая 2023 в победу Украины верили 92% украинцев.

Читайте также: Что в Казахстане думают о войне России против Украины – опрос DEMOSCOPE

Милана Головань
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