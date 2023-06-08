Більше третини українців вважають, що перемогти Росію можна за пів року – рік: опитування

37% опитаних телефоном українців вважають, що перемогти у війні з Росією можливо за пів року або максимум за рік. Про це свідчать дані національного опитування соціологічної групи Рейтинг.

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Зазначається, що 95% респондентів непохитно вірять у перемогу України.

Водночас 60% українців вважає, що для цього потрібен досить тривалий час: 25% опитаних думає, що для перемоги знадобиться понад рік, 37% схиляються до пів року – року.

20% українців впевнені, що перемогти агресора можна за кілька місяців, ще 20% не визначилися.

Соціологи наголосили, що кількість тих, хто оцінює терміни перемоги України як тривалі (понад рік), зростає. Найбільше таких – серед наймолодших респондентів 18-35 років (38%).

Опитування проведене 1-2 червня 2023 року телефоном з використанням комп'ютера серед 1000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Похибка репрезентативності не більше 3,1%.

8 травня 2023 року у перемогу України вірили 92% українців.

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