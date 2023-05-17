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Что в Казахстане думают о войне России против Украины – опрос DEMOSCOPE

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 12:10
Что в Казахстане думают о войне России против Украины – опрос DEMOSCOPE - Фото
Флаг Казахстана (Фото: ЕРА)

По состоянию на май 2023 года 21% казахстанцев поддерживают Украину, 12,8% опрошенных симпатизируют России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE вместе с исследовательским центром PaperLab.

По данным социологического исследования, 59,8% граждан Казахстана придерживаются нейтралитета по вопросу войны России против Украины.

Наибольший процент симпатизирующих России обнаружили среди людей старше 60 лет – их 22,9%.

Отмечается, что именно эта группа опрошенных получает информацию о захватнической войне против Украины по телевидению. В целом, в Казахстане Россия проводит масштабную информационную компанию, насаждая прокремлевские нарративы.

В целом, события в Украине интересуют 70% казахстанцев, только 24% говорят, что их не беспокоит геополитическая ситуация, сложившаяся вследствие вторжения российских войск на территорию Украины.

Суммарно треть жителей Казахстана верят российской пропаганде, а именно: 13,6% убеждены, что Россия проводит "СВО" и якобы борется в Украине с "нацистами"; 18,2% уверены, что Россия воюет со странами НАТО и Запада на территории Украины.

Что касается победы в войне, 10% казахстанцев полагают, что победит Россия, 8,9% верят в Украину. 54% респондентов заявили, что желают "компромисса" по этому вопросу, еще 27,1% – не знают, как все закончится.

Опрос реализован ОФ "Международный центр журналистики MediaNet" при поддержке Фонда им. Конрада Аденауэра, в партнерстве с исследовательским центром PaperLab с 3 по 12 мая 2023 года. Данные опроса отражают точку зрения респондентов. 

Читайте также: Коррупционеры волнуют украинцев больше, чем агенты и сторонники России – опрос

Милана Головань
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