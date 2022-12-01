Токаев заручился поддержкой Си Цзиньпина и Эрдогана, чтобы уйти от влияния Путина — WP

Неудачи в войне против Украины приводят к потере российским диктатором Владимиром Путиным влияния на лидеров Центральной Азии, в частности президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Об этом сообщается в аналитическом материале газеты The Washington Post.

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Издание пишет, что неспособность России покорить Украину показала слабость Путина перед странами Центральной Азии, которые в Москве рассматривали как сферу своего влияния. Казахстан углубил связи с Китаем, Турцией и Европой, привлек к себе сотни западных компаний, покинувших Россию из-за санкций, а также стал перевалочным пунктом россиян, бегущих от мобилизации.

Токаев 29 ноября встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, чтобы обсудить углубление связей между странами, — это был первый визит лидера Казахстана в Париж за семь лет.

Отмечается, что Путин подорвал доверие к себе полномасштабным вторжением в Украину и подорвал представление о России как о мощном государстве, а Токаев неоднократно заявлял о поддержке Казахстаном территориальной целостности Украины.

Журналисты обращают внимание, что сначала Россия пыталась давить на Токаева, приостановив работу каспийского нефтепровода, по которому казахстанская нефть доставляется в Черное море. Российские нацисты заявляли, что Казахстан должен быть следующим в списке Москвы для агрессии, а Путин коверкал имя Токаева на встречах.

В ответ президент Казахстана заручился поддержкой главы КНР Си Цзиньпина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые пообещали поддерживать территориальную целостность страны, — это был сигнал для России, что ее агрессивная риторика в адрес Казахстана неприемлема.

В статье говорится, что из-за постоянных оскорблений в адрес Казахстана со стороны российских пропагандистов и чиновников, общество страны поддерживает в войне Украину, так как опасается, что Россия может попытаться оккупировать северные территории Казахстана, где проживают много этнических россиян.

По мнению WP, пригласив Токаева остановиться в Москве по пути в Париж, Путин, похоже, стремился продемонстрировать сохраняющееся значение России для Казахстана и 28 ноября поздравил его с переизбранием.

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Дмитро Гриниченко

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