Токаев: Казахстан должен знать цену своей независимости. Война показывает ценность мира

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна должна "знать цену независимости и территориальной целостности". Об этом он сказал на встрече с жителями Алматинской области, цитирует его Informburo.

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По его словам, мир находится в "очень сложной ситуации", а система международных отношений столкнулась с "большими вызовами", так как были нарушены основные принципы ООН.

Он отметил, что "наблюдаемые за границей военные действия и уничтожение национальных богатств повышают ценность мира и стабильности в массовом сознании".

"Мы должны знать цену нашей территориальной целостности и независимости. Каждый из нас должен работать честно и способствовать укреплению страны. Не будем забывать, что история независимости — в руках каждого гражданина", — сказал Токаев.

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Дмитро Гриниченко

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