UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Токаев: Казахстан должен знать цену своей независимости. Война показывает ценность мира

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 10:38
Токаев: Казахстан должен знать цену своей независимости. Война показывает ценность мира - Фото
Касым-Жомарт Токаев (Фото: пресс-служба президента Казахстана)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна должна "знать цену независимости и территориальной целостности". Об этом он сказал на встрече с жителями Алматинской области, цитирует его Informburo.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, мир находится в "очень сложной ситуации", а система международных отношений столкнулась с "большими вызовами", так как были нарушены основные принципы ООН. 

Он отметил, что "наблюдаемые за границей военные действия и уничтожение национальных богатств повышают ценность мира и стабильности в массовом сознании". 

"Мы должны знать цену нашей территориальной целостности и независимости. Каждый из нас должен работать честно и способствовать укреплению страны. Не будем забывать, что история независимости — в руках каждого гражданина", — сказал Токаев.

Читайте также: Зеленский уволил посла в Казахстане. Ранее из-за него был скандал между Астаной и Москвой 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война казахстан Касым-Жомарт Токаев
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 