Токаев: Казахстан должен знать цену своей независимости. Война показывает ценность мира
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна должна "знать цену независимости и территориальной целостности". Об этом он сказал на встрече с жителями Алматинской области, цитирует его Informburo.
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По его словам, мир находится в "очень сложной ситуации", а система международных отношений столкнулась с "большими вызовами", так как были нарушены основные принципы ООН.
Он отметил, что "наблюдаемые за границей военные действия и уничтожение национальных богатств повышают ценность мира и стабильности в массовом сознании".
"Мы должны знать цену нашей территориальной целостности и независимости. Каждый из нас должен работать честно и способствовать укреплению страны. Не будем забывать, что история независимости — в руках каждого гражданина", — сказал Токаев.
- Ранее Токаев, комментируя войну России против Украины, заявил, что территориальная целостность государств должна быть незыблема.
- Также он заявил, что страна "обеспечит безопасность" россиян, которые приехали после объявления мобилизации в РФ.
- Он сказал, что в соседних странах "случаются провокационные высказывания в адрес глав государств и звучат необоснованные обвинения".
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