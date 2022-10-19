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Зеленский уволил посла в Казахстане. Ранее из-за него был скандал между Астаной и Москвой

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19.10.2022, 07:44
Зеленский уволил посла в Казахстане. Ранее из-за него был скандал между Астаной и Москвой - Фото
Петр Врублевский и Касым-Жомарт Токаев (Фото: пресс-служба президента Казахстана)

Президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Ранее из-за него разгорелся дипломатический скандал между Астаной и Москвой. Соответствующий указ об увольнении опубликован на сайте главы государства.

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Зеленский постановил уволить Петра Врублевского с должности Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан. 

Недавно российских "дипломатов" возмутило заявление Врублевского от 21 августа, когда он сказал, что Вооруженные Силы Украины "стараются убить как можно больше россиян". 

"Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям. Вот и всё", — сказал тогда дипломат.

В ответ спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что "развитие ситуации вокруг посла Украины в Казахстане Петра Врублевского вызывает возмущение". 

После высказываний Захаровой МИД Казахстана вызвал посла РФ Алексея Бородавкина.

Ведомство заявило, что посол был вызван на "серьезный разговор", а заявление Захаровой "не соответствует духу равноправного стратегического партнерства". В МИД отметили, что разговор был "довольно жестким".

Читайте также: МИД Казахстана сообщил о "жестком разговоре" с послом РФ. Скандал случился из-за Украины

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский послы казахстан петр врублевский
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