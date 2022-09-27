Токаев: Рядом с нами идет война, территориальная целостность стран должна быть незыблема

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что территориальная целостность государств должна быть незыблема, комментируя войну России против Украины. Об этом он заявил на встрече с общественностью Туркестанской области, цитирует его Informburo.

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По его словам, территориальная целостность государств является ключевым принципом.

"Я всегда говорил об этом открыто и четко на международной арене. Неслучайно в своём недавнем выступлении с самой высокой трибуны ООН я вновь заявил об этом. В непосредственной близости от нас идёт масштабная война. Помня об этом, мы должны в первую очередь думать о безопасности нашей страны", — сказал Токаев.

Он отметил, что следует сохранять "единство, рассудительность и толерантность" Казахстана, иначе стране "будет грозить большая опасность".

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Дмитро Гриниченко

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