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Мобилизация в России. Один из участков границы с Казахстаном оказался закрыт

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 12:44
Мобилизация в России. Один из участков границы с Казахстаном оказался закрыт - Фото
Очереди на границе РФ и Казахстана (Фото: azattyq ruhy)

Один из участков государственной границы Казахстана с Россией со стороны Петропавловска на севере страны оказался закрыт. Об этом сообщает казахстанское издание Orda со ссылкой на данные корреспондента на границе. 

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По словам очевидцев и таксистов, российских мужчин призывного возраста не пропускают в Казахстан российские пограничники.

Также отмечается, что по неподтвержденным данным, на границе со стороны России ждут всех мужчин, которые не смогли проехать в Казахстан — их якобы сразу везут на автобусах в военкоматы. 

Ранее спикер Сената страны Маулен Ашимбаев заявил, что Казахстан не будет закрывать границы для граждан России, которые захотят выехать из страны.

Казахстан не намерен признавать фейковые референдумы на территории четырех частично оккупированных украинских областей о "присоединении" их к РФ. 

СПРАВКА. 21 сентября 2022 года в России была объявлена "частичная" мобилизация: на войну против Украины отправят 300 000 резервистов. Россияне тут же раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси. Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму". Говоря о "поддержке" фейковых референдумов захватчиков в четырех частично оккупированных областях Украины, диктатор РФ также намекнул на ядерное оружие. "Это трагедия для российского народа", – отреагировали у президента Зеленского. После объявленной мобилизации россияне пытаются выехать из страны. 

Читайте также: Зеленский – россиянам: Мобилизация – это о том, когда закончится ваша жизнь

Дмитро Гриниченко
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Россия война казахстан мобилизация в россии
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