Мобилизация в России. Один из участков границы с Казахстаном оказался закрыт
Один из участков государственной границы Казахстана с Россией со стороны Петропавловска на севере страны оказался закрыт. Об этом сообщает казахстанское издание Orda со ссылкой на данные корреспондента на границе.
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По словам очевидцев и таксистов, российских мужчин призывного возраста не пропускают в Казахстан российские пограничники.
Также отмечается, что по неподтвержденным данным, на границе со стороны России ждут всех мужчин, которые не смогли проехать в Казахстан — их якобы сразу везут на автобусах в военкоматы.
Ранее спикер Сената страны Маулен Ашимбаев заявил, что Казахстан не будет закрывать границы для граждан России, которые захотят выехать из страны.
Казахстан не намерен признавать фейковые референдумы на территории четырех частично оккупированных украинских областей о "присоединении" их к РФ.
- Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что спасение россиян от мобилизации не является обязанностью ее страны и других государств.
- Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз гражданам России, уклоняющимся от мобилизации, заявил глава МИД Ринкевичс.
- Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна не будет предоставлять убежище россиянам, которые бегут от мобилизации. Он отметил, что россияне должны остаться в России и сражаться против диктатора Владимира Путина.
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