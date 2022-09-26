Мобилизация в России. Один из участков границы с Казахстаном оказался закрыт

Один из участков государственной границы Казахстана с Россией со стороны Петропавловска на севере страны оказался закрыт. Об этом сообщает казахстанское издание Orda со ссылкой на данные корреспондента на границе.

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По словам очевидцев и таксистов, российских мужчин призывного возраста не пропускают в Казахстан российские пограничники.

Также отмечается, что по неподтвержденным данным, на границе со стороны России ждут всех мужчин, которые не смогли проехать в Казахстан — их якобы сразу везут на автобусах в военкоматы.

Ранее спикер Сената страны Маулен Ашимбаев заявил, что Казахстан не будет закрывать границы для граждан России, которые захотят выехать из страны.

Казахстан не намерен признавать фейковые референдумы на территории четырех частично оккупированных украинских областей о "присоединении" их к РФ.

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Дмитро Гриниченко

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