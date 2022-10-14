UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Токаев: В соседних странах звучат провокационные высказывания и необоснованные обвинения

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 15:22
Токаев: В соседних странах звучат провокационные высказывания и необоснованные обвинения - Фото
Касым Жомарт-Токаев (Фото: Акорда)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в соседних странах "случаются провокационные высказывания в адрес глав государств и звучат необоснованные обвинения". Об этом он заявил на саммите "Центральная Азия — Россия" в Астане, цитирует его Informburo.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, "любое неосторожное слово может привести к разжиганию ненависти и межэтнической розни".

Он отметил, что "возрастает значимость взаимодействия по предупреждению негативных явлений в информационном пространстве".

Токаев сказал, что "многое зависит от политической ответственности государственных деятелей".

"К сожалению, в некоторых странах случаются провокационные высказывания в адрес глав государств, обвинения, которые ничем не обоснованы. И это, естественно, отравляет атмосферу нашего сотрудничества", — заявил он.

Читайте также: МИД Казахстана сообщил о "жестком разговоре" с послом РФ. Скандал случился из-за Украины

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия казахстан Касым-Жомарт Токаев центральная азия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 