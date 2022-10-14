Токаев: В соседних странах звучат провокационные высказывания и необоснованные обвинения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в соседних странах "случаются провокационные высказывания в адрес глав государств и звучат необоснованные обвинения". Об этом он заявил на саммите "Центральная Азия — Россия" в Астане, цитирует его Informburo.

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По его словам, "любое неосторожное слово может привести к разжиганию ненависти и межэтнической розни".

Он отметил, что "возрастает значимость взаимодействия по предупреждению негативных явлений в информационном пространстве".

Токаев сказал, что "многое зависит от политической ответственности государственных деятелей".

"К сожалению, в некоторых странах случаются провокационные высказывания в адрес глав государств, обвинения, которые ничем не обоснованы. И это, естественно, отравляет атмосферу нашего сотрудничества", — заявил он.

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Дмитро Гриниченко

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