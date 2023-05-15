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Коррупционеры волнуют украинцев больше, чем агенты и приверженцы России – опрос

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 12:59
Коррупционеры волнуют украинцев больше, чем агенты и приверженцы России – опрос - Фото
Коррупция (Фото: iStock)

Несмотря на то, что процент украинцев, которые сталкивались в обыденности с проявлениями коррупции, сравнительно невелик, более половины опрошенных считают "внутренними врагами" коррупционеров во власти. Об этом свидетельствуют данные опроса Зеркала недели.

На вопрос "Кто для вас внутренние враги?" опрашиваемым предлагали выбрать три ответа.
53% респондентов выбрали ответ "коррупционеры во власти". В то же время те, кто лично сталкивался в быту с фактами коррупции, сравнительно невелик (57,3% не сталкивались с коррупцией, – среднее арифметическое из восьми вариантов ответов, – ред.)
Позади остались ответы, касающиеся российской агрессии против Украины: 47% украинцев считают внутренними врагами агентурные сети РФ в украинских спецслужбах и органах власти, 46,7% ответили, что это "политики", призывающие к единству Украины с Россией и СССР.
Меньше беспокоят украинцев верующие УПЦ МП – их внутренними врагами считают 12,4% опрошенных.
Еще 9,9% заявили о том, что таковы для них уклоняющиеся от мобилизации мужчины и 5,2% назвали украинцев, которые общаются на русском языке.
5,7% респондентов уверены, что для них не существует внутренних врагов, 7,4% затруднились ответить на этот вопрос.

Інфографіка ZN.ua

Опрос проведен с 28 апреля по 3 мая 2023 среди 2020 украинцев от 18 лет методом интервью face-to-face в 22 областях и Киеве, за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Заказчик опроса – ресурс ZN.ua.

  • Около 92% украинцев верят в победу Украины в войне, начатой против нее страной-агрессором Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова и Фондом Демократические инициативы.

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Милана Головань
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