Коррупционеры волнуют украинцев больше, чем агенты и приверженцы России – опрос

Несмотря на то, что процент украинцев, которые сталкивались в обыденности с проявлениями коррупции, сравнительно невелик, более половины опрошенных считают "внутренними врагами" коррупционеров во власти. Об этом свидетельствуют данные опроса Зеркала недели.

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На вопрос "Кто для вас внутренние враги?" опрашиваемым предлагали выбрать три ответа.

53% респондентов выбрали ответ "коррупционеры во власти". В то же время те, кто лично сталкивался в быту с фактами коррупции, сравнительно невелик (57,3% не сталкивались с коррупцией, – среднее арифметическое из восьми вариантов ответов, – ред.)

Позади остались ответы, касающиеся российской агрессии против Украины: 47% украинцев считают внутренними врагами агентурные сети РФ в украинских спецслужбах и органах власти, 46,7% ответили, что это "политики", призывающие к единству Украины с Россией и СССР.

Меньше беспокоят украинцев верующие УПЦ МП – их внутренними врагами считают 12,4% опрошенных.

Еще 9,9% заявили о том, что таковы для них уклоняющиеся от мобилизации мужчины и 5,2% назвали украинцев, которые общаются на русском языке.

5,7% респондентов уверены, что для них не существует внутренних врагов, 7,4% затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос проведен с 28 апреля по 3 мая 2023 среди 2020 украинцев от 18 лет методом интервью face-to-face в 22 областях и Киеве, за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Заказчик опроса – ресурс ZN.ua.

Около 92% украинцев верят в победу Украины в войне, начатой против нее страной-агрессором Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова и Фондом Демократические инициативы.

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