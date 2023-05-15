У россиян решили спросить, может ли быть оправдан ядерный удар по Украине: результаты

Треть россиян (29%) считают, что использование Россией против Украины ядерного оружия может быть оправданным. 56% с этим не согласны. Таковы результаты опроса проведенного российским Левада-центром, признанным в РФ "иностранным агентом".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Меньше всего склонны оправдывать ядерный удар по Украине россияне 18-24 года (23%). Больше всего опрошенных, оправдывающих потенциальное использование ЯО против Украины, – среди россиян 25-39 и 40-54 года (по 32%).

Менее трети (29%) опрошенных считают, что режим диктатора Владимира Путина готов применить ядерное оружие против Украины в случае необходимости, противоположного мнения придерживаются 60%.

Опрос проведен 20 — 26 апреля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Погрешность выборки не превышает 3,4%.

Около 92% украинцев верят в победу Украины в войне, начатой против нее страной-агрессором Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова и Фондом "Демократические инициативы".

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.