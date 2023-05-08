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Социологи измерили веру украинцев в победу над Россией

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 15:38
Социологи измерили веру украинцев в победу над Россией - Фото
Фото - Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Около 92% украинцев верят в победу Украины в войне, начатой против нее страной-агрессором Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова и Фондом "Демократические инициативы".

Социологи измерили веру украинцев в победу над Россией

Социологи отмечают, что существенных региональных отличий в ответах на этот вопрос не наблюдается – жители всех регионов Украины в абсолютном большинстве верят, что Украина одержит победу над агрессором.

Опрос проведен 23-30 марта 2023 года за счет пожертвований в рамках проекта Sustainability4Ukraine методом личного интервью во всех областях, за исключением оккупированной территории и районов боевых действий. Опрошены 2017 граждан от 18 лет. Возможная погрешность выборки не превышает 2,3%.

  • В феврале 2023 года опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что за год полномасштабного вторжения России вера в победу над российскими захватчиками выросла у украинцев с 56% до 95%.

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Вадим Ребрина
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