UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский на вручении наград пехотинцам: Наше время – время победы. Украина сильна – видео

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2023, 19:35
Зеленский на вручении наград пехотинцам: Наше время – время победы. Украина сильна – видео - Фото
Снимок экрана 06.05.2023 в 19:23:33

В День пехоты Украины президент Владимир Зеленский поздравил воинов-пехотинцев – вручил государственные награды и присвоил почетные награды. Двум защитникам присвоено звание Герой Украины.

Торжественная церемония прошла на территории Мариинского дворца в Киеве.

"Сегодня Украина отмечает храбрость и силу воинов-пехотинцев – то, что дает нашему государству самый весомый результат, несокрушимость нашей обороны", – сказал президент. Он назвал пехоту "основой защиты на поле боя".

Также, по словам Зеленского, героизм украинских пехотинцев является "чрезвычайно важным и убедительным аргументом" в диалоге с западными партнерами относительно военной помощи.

Зеленский отметил, что миру не просто избавляться от многолетних иллюзий о якобы непреодолимой России, но украинские воины разрушают этот стереотип.

Президент подчеркнул, что сейчас для Украины пришло время побеждать.

"Украинский пехотинец! Что бы ни делал этот враг, вы – сильнее! Да, наш путь впереди – непростой, он тоже сложный, как путь прошлогодний. Однако сейчас Украина значительно крепче, чем в прошлом или в любой другой год этой войны за свободу и независимость нашего государства. Более того, сейчас Украина крепче, чем в любое другое время противостояния с этой империей. Наше время – это время для победы!" – сказал глава государства.

Он призвал воинов уничтожать российских оккупантов "везде, где это возможно и невозможно".

В честь Дня пехоты президент вручил государственные награды. В частности, высшее звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено командиру 56 отдельной механизированной бригады полковнику Сергею Сирченко.

Зеленский на вручении наград пехотинцам: Наше время – время победы. Украина сильна – видео

Полковник принимал участие в мерах по сдерживанию вооруженной агрессии в Луганской и Донецкой областях с 2014 по 2018 год. В день полномасштабного вторжения России 24 февраля организовал эффективную разведку, позволившую обеспечить надежную оборону в зоне ответственности бригады. Выполнял ряд боевых задач в Запорожской и Донецкой областях, в частности в Угледаре, Бахмуте и Бахмутском районе, сообщили в Офисе президента.

Также президент передал "Золотую Звезду" дочери командира мотопехотной роты капитана Валерия Глебова, удостоенного звания Герой Украины посмертно.

Валерий Глебов был участником АТО и ООС с 2015 по 2021 год. Личные и профессиональные качества командира позволяли подразделению удерживать участок фронта на Изюмском направлении, а также проводить наступательные действия. Впоследствии его подразделение удачно организовало оборону на Бахмутском векторе. Капитан погиб в конце ноября 2022 года в Бахмуте, где во время минометного обстрела получил ранения, несовместимые с жизнью.

Награды из рук президента также получили еще 14 военнослужащих – бойцы были отмечены орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени, "За мужество" ІІ и ІІІ степени, Даниила Галицкого, медалями "За военную службу Украины" и "Защитнику Отечества".

Кроме того, почетное отличие "За мужество и отвагу" получили три воинские части Сухопутных войск ВСУ: 10 отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс", 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого и 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада. Глава государства вручил командирам воинских частей ленту к их боевым флагам.

  • Вчера, 5 мая, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в Хельсинки и Гааге делегация Украины получила подтверждение "по предоставлению уже или в ближайшее время" мощных военных пакетов, необходимых Силам обороны для успешного контрнаступления.
  • Сегодня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал главу Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о ситуации на фронте и подготовке к предстоящей деоккупации украинской территории.

Читайте также: Буданов о контрнаступлении: В ближайшее время все увидят ожидаемые результаты – видео

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война победа пехота
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 