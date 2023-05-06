Зеленский на вручении наград пехотинцам: Наше время – время победы. Украина сильна – видео

В День пехоты Украины президент Владимир Зеленский поздравил воинов-пехотинцев – вручил государственные награды и присвоил почетные награды. Двум защитникам присвоено звание Герой Украины.

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Торжественная церемония прошла на территории Мариинского дворца в Киеве.

"Сегодня Украина отмечает храбрость и силу воинов-пехотинцев – то, что дает нашему государству самый весомый результат, несокрушимость нашей обороны", – сказал президент. Он назвал пехоту "основой защиты на поле боя".

Также, по словам Зеленского, героизм украинских пехотинцев является "чрезвычайно важным и убедительным аргументом" в диалоге с западными партнерами относительно военной помощи.

Зеленский отметил, что миру не просто избавляться от многолетних иллюзий о якобы непреодолимой России, но украинские воины разрушают этот стереотип.

Президент подчеркнул, что сейчас для Украины пришло время побеждать.

"Украинский пехотинец! Что бы ни делал этот враг, вы – сильнее! Да, наш путь впереди – непростой, он тоже сложный, как путь прошлогодний. Однако сейчас Украина значительно крепче, чем в прошлом или в любой другой год этой войны за свободу и независимость нашего государства. Более того, сейчас Украина крепче, чем в любое другое время противостояния с этой империей. Наше время – это время для победы!" – сказал глава государства.

Он призвал воинов уничтожать российских оккупантов "везде, где это возможно и невозможно".

В честь Дня пехоты президент вручил государственные награды. В частности, высшее звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено командиру 56 отдельной механизированной бригады полковнику Сергею Сирченко.

Полковник принимал участие в мерах по сдерживанию вооруженной агрессии в Луганской и Донецкой областях с 2014 по 2018 год. В день полномасштабного вторжения России 24 февраля организовал эффективную разведку, позволившую обеспечить надежную оборону в зоне ответственности бригады. Выполнял ряд боевых задач в Запорожской и Донецкой областях, в частности в Угледаре, Бахмуте и Бахмутском районе, сообщили в Офисе президента.

Также президент передал "Золотую Звезду" дочери командира мотопехотной роты капитана Валерия Глебова, удостоенного звания Герой Украины посмертно.

Валерий Глебов был участником АТО и ООС с 2015 по 2021 год. Личные и профессиональные качества командира позволяли подразделению удерживать участок фронта на Изюмском направлении, а также проводить наступательные действия. Впоследствии его подразделение удачно организовало оборону на Бахмутском векторе. Капитан погиб в конце ноября 2022 года в Бахмуте, где во время минометного обстрела получил ранения, несовместимые с жизнью.

Награды из рук президента также получили еще 14 военнослужащих – бойцы были отмечены орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени, "За мужество" ІІ и ІІІ степени, Даниила Галицкого, медалями "За военную службу Украины" и "Защитнику Отечества".

Кроме того, почетное отличие "За мужество и отвагу" получили три воинские части Сухопутных войск ВСУ: 10 отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс", 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого и 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада. Глава государства вручил командирам воинских частей ленту к их боевым флагам.

Вчера, 5 мая, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в Хельсинки и Гааге делегация Украины получила подтверждение "по предоставлению уже или в ближайшее время" мощных военных пакетов, необходимых Силам обороны для успешного контрнаступления.

Сегодня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал главу Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о ситуации на фронте и подготовке к предстоящей деоккупации украинской территории.

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Вадим Ребрина

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