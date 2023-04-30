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Буданов о контрнаступлении: В ближайшее время все увидят ожидаемые результаты – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2023, 13:38
Кирилл Буданов (Фото: Офис президента)
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Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью американскому телеканалу PBS заявил о важности контрнаступательной операции.

"В ближайшее время все увидят ожидаемые результаты", – сказал он, отвечая на вопрос, когда сформируются условия для наступления Украины.

В то же время он согласился с оценками официальных лиц США, которые надеются, что Украина по меньшей мере сможет улучшить свои позиции вдоль линии фронта для поражения военной логистики россиян на территории оккупированного Крыма и в глубине Донбасса.

В интервью Буданов также рассказал, что Россия сейчас пытается взять под контроль частные военные компании в управление Генерального штаба, а также предположил, что ее мобилизационный ресурс составляет от 20 000 до 22 000 новых солдат на месяц.

Отвечая на вопрос, не чрезмерно ли оптимистичны его прогнозы о будущем распаде России, Буданов ответил: "Могу сказать только одно – время покажет. Я остаюсь на своей позиции".

Андрій Водяний
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