Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью американскому телеканалу PBS заявил о важности контрнаступательной операции.
В то же время он согласился с оценками официальных лиц США, которые надеются, что Украина по меньшей мере сможет улучшить свои позиции вдоль линии фронта для поражения военной логистики россиян на территории оккупированного Крыма и в глубине Донбасса.
В интервью Буданов также рассказал, что Россия сейчас пытается взять под контроль частные военные компании в управление Генерального штаба, а также предположил, что ее мобилизационный ресурс составляет от 20 000 до 22 000 новых солдат на месяц.
Отвечая на вопрос, не чрезмерно ли оптимистичны его прогнозы о будущем распаде России, Буданов ответил: "Могу сказать только одно – время покажет. Я остаюсь на своей позиции".
- 28 апреля Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ "будет".
- Министр обороны Резников заявил, что надеется на неожиданность начала контрнаступления.
- Сейчас Украина ведет оборонительные бои на четырех направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
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