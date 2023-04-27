Резников о наступлении: Надеюсь, это произойдет неожиданно. Когда начнется – все поймут

Министр обороны Алексей Резников заявил, что надеется на неожиданность начала контрнаступления. Об этом глава Минобороны сказал в интервью РБК-Украина.

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"Я очень надеюсь, что это произойдет неожиданно и для вас тоже. Потому что в этом смысл военной операции – никто не должен знать, что она началась. Чем дольше не узнает враг, тем больше вероятности, что она пройдет успешно", – ответил Резников на вопрос о том, насколько неожиданным будет контрнаступление.

Журналист уточнил, будет ли понятно, что контрнаступление началось, из новостных сводок.

"Конечно. Сейчас благодаря разным ресурсам, например Deep State, занимающимся OSINT, уже ничего не скрыть. Плюс наши ребята социально и медийно активны. Залетая в очередное освободившееся село, они сразу делают селфи, короткие стримы", – сказал министр обороны.

Резников согласился, что ожидания контрнаступления "несколько перегреты".

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Наталія Медведєва

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