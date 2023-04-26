Резников: Мне не нравится обсуждение наступления Украины. Успех повлияет на военную помощь
Министр обороны Алексей Резников заявил, что успех наступления Вооруженных Сил Украины повлияет на "легкость" дальнейшей помощи союзников. Об этом он сообщил в интервью агентству Интерфакс-Украина.
По его словам, активное обсуждение украинского наступления ему не нравится, хотя причины ему, как человеку, понятны.
Он отметил, что люди хотят победы, и это нормально, а союзники, которые сначала инвестировали в выживание Украины, начали вкладываться в победу.
"Увидели, что мы не упали за три дня. Поэтому для партнеров важно, чтобы их помощь приводила к результату. Им нужно это увидеть. Для того чтобы им хотелось и дальше продолжать болеть "за успешную команду". Поэтому, конечно, ожидание нашего наступления перегрето", — сказал министр.
Резников заявил, что успех наступления будет иметь "большое значение для продолжения легкости поддержки союзников, так как все хотят инвестировать в успех".
Одновременно он подчеркнул, что партнеры обязались поддерживать Украину до победы.
"Мои партнеры, министры на всех встречах, на Рамштайне всегда говорят одну и ту же вещь: Мы с вами до конца, сколько бы это ни заняло времени. И в конце концов мы видим вашу победу", — резюмировал глава ведомства.
Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что ВСУ получили более 98% обещанных для наступления боевых машин.
Президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к наступлению, и выразил надежду, что победа в войне близка.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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