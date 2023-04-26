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Резников: Мне не нравится обсуждение наступления Украины. Успех повлияет на военную помощь

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 21:40
Резников: Мне не нравится обсуждение наступления Украины. Успех повлияет на военную помощь - Фото
Алексей Резников (Фото: ЕРА)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что успех наступления Вооруженных Сил Украины повлияет на "легкость" дальнейшей помощи союзников. Об этом он сообщил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, активное обсуждение украинского наступления ему не нравится, хотя причины ему, как человеку, понятны. 

Он отметил, что люди хотят победы, и это нормально, а союзники, которые сначала инвестировали в выживание Украины, начали вкладываться в победу. 

"Увидели, что мы не упали за три дня. Поэтому для партнеров важно, чтобы их помощь приводила к результату. Им нужно это увидеть. Для того чтобы им хотелось и дальше продолжать болеть "за успешную команду". Поэтому, конечно, ожидание нашего наступления перегрето", — сказал министр.

Резников заявил, что успех наступления будет иметь "большое значение для продолжения легкости поддержки союзников, так как все хотят инвестировать в успех". 

Одновременно он подчеркнул, что партнеры обязались поддерживать Украину до победы. 

"Мои партнеры, министры на всех встречах, на Рамштайне всегда говорят одну и ту же вещь: Мы с вами до конца, сколько бы это ни заняло времени. И в конце концов мы видим вашу победу", — резюмировал глава ведомства. 

Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что ВСУ получили более 98% обещанных для наступления боевых машин.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к наступлению, и выразил надежду, что победа в войне близка.

Читайте также: Bild: Руководство НАТО считает, что главная цель наступления ВСУ — пробить коридор в Крым

Дмитро Гриниченко
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Алексей Резников война минобороны наступление военная помощь
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