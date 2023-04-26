Главком НАТО в Европе: ВСУ получат все нужное для наступления, 98% машин уже поставлено

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что Вооруженные Силы Украины получили более 98% обещанных для наступления боевых машин. Об этом он сообщил в Конгрессе США, передает Радио Свобода со ссылкой на Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, украинские военные получат необходимое вооружение для наступления вовремя.

Он отметил, что более 98% обещанных Украине боевых машин уже были поставлены.

"Я очень уверен, что мы доставили материал, в котором они нуждаются, и мы продолжим работу, чтобы поддерживать их деятельность", — заявил генерал.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к наступлению, и выразил надежду, что победа в войне близка.

Читайте также: Bild: Руководство НАТО считает, что главная цель наступления ВСУ — пробить коридор в Крым

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.