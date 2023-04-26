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Главком НАТО в Европе: ВСУ получат все нужное для наступления, 98% машин уже поставлено

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 20:20
Главком НАТО в Европе: ВСУ получат все нужное для наступления, 98% машин уже поставлено - Фото
Кристофер Каволи (Фото: EPA)

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что Вооруженные Силы Украины получили более 98% обещанных для наступления боевых машин. Об этом он сообщил в Конгрессе США, передает Радио Свобода со ссылкой на Reuters.

По его словам, украинские военные получат необходимое вооружение для наступления вовремя. 

Он отметил, что более 98% обещанных Украине боевых машин уже были поставлены. 

"Я очень уверен, что мы доставили материал, в котором они нуждаются, и мы продолжим работу, чтобы поддерживать их деятельность", — заявил генерал.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к наступлению, и выразил надежду, что победа в войне близка.

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Дмитро Гриниченко
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