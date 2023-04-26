Главком НАТО в Европе: ВСУ получат все нужное для наступления, 98% машин уже поставлено
Главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что Вооруженные Силы Украины получили более 98% обещанных для наступления боевых машин. Об этом он сообщил в Конгрессе США, передает Радио Свобода со ссылкой на Reuters.
По его словам, украинские военные получат необходимое вооружение для наступления вовремя.
Он отметил, что более 98% обещанных Украине боевых машин уже были поставлены.
"Я очень уверен, что мы доставили материал, в котором они нуждаются, и мы продолжим работу, чтобы поддерживать их деятельность", — заявил генерал.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к наступлению, и выразил надежду, что победа в войне близка.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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