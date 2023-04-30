UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: Россия наступает на трассу Бахмут – Константиновка – карта

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2023, 07:09
Генштаб: Россия наступает на трассу Бахмут – Константиновка – карта - Фото
Дорога на Бахмут (Фото: EPA)

Силы обороны Украины в течение субботы, 29 апреля, отбили 58 российских атак на четырех основных направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку, говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

На Лиманском направлении противник пытался наступать в направлении Белогоровки – без успеха.

Генштаб: Россия наступает на трассу Бахмут – Константиновка – карта

На Бахмутском направлении продолжаются городские бои в Бахмуте. Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского и Предтечиного – оба села находятся на трассе Т0504 Бахмут – Константиновка.

Генштаб: Россия наступает на трассу Бахмут – Константиновка – карта

На Авдеевском направлении противник наступает в районе населенных пунктов Авдеевка и Первомайское (северо-восточная окраина Донецка), также безуспешно.

Генштаб: Россия наступает на трассу Бахмут – Константиновка – карта

На Марьинском направлении отбиты атаки противника в районах Марьинки и Новомихайловки.

Генштаб: Россия наступает на трассу Бахмут – Константиновка – карта

На других направлениях россияне не наступали, а на Запорожском и Херсонском они держат оборону.

Читайте также: "Я могла взорвать себя". Как это – быть девушкой на фронте и зачем ей там крутая тачка

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Марьинка бахмут война Донецкая область генштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 