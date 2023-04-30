Генштаб: Россия наступает на трассу Бахмут – Константиновка – карта

Силы обороны Украины в течение субботы, 29 апреля, отбили 58 российских атак на четырех основных направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку, говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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На Лиманском направлении противник пытался наступать в направлении Белогоровки – без успеха.

На Бахмутском направлении продолжаются городские бои в Бахмуте. Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского и Предтечиного – оба села находятся на трассе Т0504 Бахмут – Константиновка.

На Авдеевском направлении противник наступает в районе населенных пунктов Авдеевка и Первомайское (северо-восточная окраина Донецка), также безуспешно.

На Марьинском направлении отбиты атаки противника в районах Марьинки и Новомихайловки.

На других направлениях россияне не наступали, а на Запорожском и Херсонском они держат оборону.

28 апреля один из представителей Вооруженных Сил Украины заявил, что в Бахмуте удалось достичь паритета в артиллерии благодаря точности.

Перед этим генерал Александр Сырский озвучил пять причин, почему ВСУ продолжают удерживать Бахмут.

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Андрій Водяний

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