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В Бахмуте достигнут паритет в артиллерии за счет точности работы Сил обороны – спикер ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 13:46
В Бахмуте достигнут паритет в артиллерии за счет точности работы Сил обороны – спикер ВСУ - Фото
Бахмут (Фото - 3 отдельная штурмовая бригада)

На Бахмутском направлении достигнут паритет в артиллерии за счет точности работы Сил обороны. Об этом заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире Украина 24.

По словам спикера ВСУ, у россиян остается математическое преимущество в артиллерии, но артиллеристы Сил обороны работают максимально точно.

"Мы пребываем, грубо говоря, на артиллерийской диете... Наши артиллеристы и ракетчики привыкли к этому, поэтому они максимально точно, максимально сверяют цели с данными беспилотников и стремятся их поражать. И по сути достигают паритета тем, что качественно поражают цели", – сказал Череватый.

Он добавил, что на Восточном направлении артиллерия – основной игрок. Авиация россиян не может в полной мере развернуться из-за работы ПВО украинских войск и не может создать оккупантам существенное преимущество.

По словам Череватого, за минувшие сутки россияне усилили огневые удары по позициям Сил обороны на Бахмутском направлении.

В целом в Восточной операционной зоне зафиксировано 1145 обстрелов из артиллерии разных калибров и РСЗО.

На Бахмутском направлении было 31 боестолкновение с оккупантами, 452 обстрела, пять авиаударов. Силы обороны уничтожили на этом направлении 125 оккупантов, 130 ранили. Уничтожено две российские пушки, два беспилотника "Орлан-10" и три полевых склада боеприпасов.

На Лиманско-Купянском направлении россияне совершают больше всего артиллерийских обстрелов. За сутки там произошло 560 обстрелов, семь боестолкновений. 32 оккупанта уничтожено, 82 ранено, уничтожено два миномета, две пушки и один комплекс "Муром-С".

  • Утром военные заявили, что российские оккупанты не смогли перерезать дорогу в Бахмут из Часового Яра, а ВСУ отбили более 65 атак врага на Донбассе за сутки.
  • За сутки 27 апреля уничтожено 540 россиян.

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Наталія Медведєва
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война бахмут Сергей Череватый
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